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芝2周後開始施打疫苗 前線醫護第一優先

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
照顧新冠患者的前線醫護人員，列為芝加哥第一優先施打疫苗對象。(Sinai醫院提供)
照顧新冠患者的前線醫護人員，列為芝加哥第一優先施打疫苗對象。(Sinai醫院提供)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪1日說明新冠疫苗初步施打計畫時表示，預計12月的第三周或第四周，芝加哥就會開始接種新冠疫苗，她也提到，施打順序將以面臨感染風險高低排列，而不會以感染率高低的社區順序施打，其中照顧新冠患者的前線醫護人員，將列為第一優先施打目標。

亞瓦迪說，其他全市37家醫院以及全市128家療養院的醫療護理人員，將排在照顧新冠患者醫護之後施打疫苗，估計這部分疫苗數量需求為兩萬到2萬5000劑，其他如65歲以上有潛在健康問題的長者，也將排在優先施打名單。

她說，芝加哥已經準備好儲存疫苗的冷凍庫，也做好各種施打計畫，等聯邦疫苗到位後，就會依照聯邦疾病防治中心CDC的指南施打。

衛生局醫務主任羅賓遜(Candice Robinson)說，衛生局已經開始與醫院建立信息網路，收集醫護人員數量，以及哪些病患屬於高風險類別，她表示，芝加哥市現階段計畫利用現有的流感疫苗施打地點，作為接種新冠疫苗的場所。

不少民眾詢問有關已經感染且復原者，是否已具免疫力且能自由外出、群聚？亞瓦迪說，目前不清楚病癒後的免疫力能夠持續多長時間，「主要每個人的狀況都不太相同」，根據CDC資訊，感染新冠病毒康復後，可望有三個月的免疫期，不過，她也提醒，還是有部分人出現二度感染情形，「繼續戴口罩、維持社交距離」才是最佳防疫之道。

雖然全美大部分州在過去幾天都出現病例微幅下降情形，但亞瓦迪表示，不會放寬現行依照疫情嚴重程度分成「紅、橘、黃」三區的旅行禁令，其中疫情最輕微的黃色州，到1日只剩緬因、佛蒙特、夏威夷三州，從這三州到芝加哥者，不需要隔離14天也不需要持距離抵達時間72小時內的檢疫證明，旅行令其他詳情可查：https://reurl.cc/9XkDQX。

流感疫苗 芝加哥 疫情

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