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以德拉瓦州海灘命名三隻初生小貓 邀請白登領養

記者張筠／華盛頓報導
三隻小貓分別名為Rehoboth、Lewes和Bethany，名字來源於白登家鄉德拉瓦州的三個海灘。（人道救援聯盟提供）
三隻小貓分別名為Rehoboth、Lewes和Bethany，名字來源於白登家鄉德拉瓦州的三個海灘。（人道救援聯盟提供）

民主黨總統當選人白登(Joe Biden)上周宣布除了兩隻寵物犬外，他和妻子吉兒(Jill Biden)還計畫帶一隻貓入住白宮；華府最大的動物收容所「人道救援聯盟」(Humane Rescue Alliance)本周便在推特上分享以白登家鄉德拉瓦州(Delaware)的三個海灘命名的三隻初生小貓，邀請白登夫婦從中挑選領養。

「人道救援聯盟」11月30日在推特上公開名為Rehoboth、Lewes和Bethany三隻小貓和貓媽媽的影片，邀請白登從中領養帶進白宮；這三隻小貓生於11月26日，該聯盟以德拉瓦州的三個海灘命名小貓，以此致敬白登。

「人道救援聯盟」媒體公關經理米勒(Samantha Miller)表示，這隻貓媽媽是約兩歲的暹羅貓，11月10日在華府東北部的密西根公園(Michigan Park)被動物管理專員發現，當時已經懷孕，後來被送往一寄養家庭，幾周後就產下三隻小貓。

米勒表示，該寄養家庭對這四隻貓很感興趣，也照料有方，貓媽媽也非常疼愛三隻小貓；最年幼的小貓名為Rehoboth，身上的紋路顏色最深，且最會撒嬌，Lewes顏色偏灰，Bethany在三隻小貓中體型最大，性格也較勇敢、獨立。

米勒說，一般幼貓在八周大時就可被領養，意味著這三隻小貓在白登就職典禮左右正好可被領養。

目前白登家中已有兩隻德國牧養犬Major和Champ，Major是白登在2018年從「德拉瓦人道機構」(Delaware Humane Association)，牠也將成為入住白宮的第一隻搜救犬；而Champ則是在2008年12月，白登當選副總統後的幾周後加入白登家族，已與白登一家相伴12年。

「人道救援聯盟」本周在推特上分享以白登家鄉德拉瓦州(Delaware)的三個海灘...
「人道救援聯盟」本周在推特上分享以白登家鄉德拉瓦州(Delaware)的三個海灘命名的三隻初生小貓，邀請白登夫婦從中挑選領養。（人道救援聯盟提供）

白登 白宮 德拉瓦州

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