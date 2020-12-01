萬達再見！ 芝第三高樓更名「瑞吉大樓」

萬達大樓更名為「瑞吉大樓」。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥 萬達大廈(Vista Tower)在萬達集團脫手全部股權後，這座位於芝加哥河畔的全市第三高樓，為迎接取代文華酒店的瑞吉酒店入駐，即日起更名為「芝加哥瑞吉大樓」(St. Regis Chicago)，此外，芝城最高檔也是唯一一家米其林三星餐廳Alinea，也將在該大樓二樓與11樓經營餐館與酒吧。

由中國開發商大連萬達集團投資 興建的芝加哥萬達文華大樓(Vista Tower)，7月底以2億7000萬的價格，將九成股權轉售給芝加哥麥哲倫開發集團(Magellan Development Group)，隨著萬達退出，文華酒店也因此無緣進入芝加哥。

接手該大樓所有股權的麥哲倫開發集團日前公布，由萬豪集團持有的最高檔品牌「瑞吉酒店」將接手文華退出後的191個旅館房間，這座地址為363 E. Wacker Drive的大樓也因此更名為「芝加哥瑞吉大樓」，除了一到12樓的酒店由瑞吉接管外，其他住戶樓層也將由瑞吉負責管理。

麥哲倫負責人伯格爾(J.R. Berger)說，瑞吉與Alinea是「瑞吉大樓」的夢幻團隊，兩者均為餐飲旅館業頂尖品牌的合作，將可成功打造該大樓成為芝加哥新的頂級地標。

總投資10億美元 的芝加哥萬達大廈最初是由萬達酒店開發公司與麥哲倫集團聯合開發，萬達集團擁有大廈項目90%的所有權，而麥哲倫集團僅擁有10%的所有權。兩家公司自2014年開始合作，聯合開發萬達大廈項目。

該大樓耗資10億美元，其中7億元來自貸款，3億元由萬達集團、麥哲倫集團共同投資，萬達占了90%股權。

根據芝加哥商報，芝加哥瑞吉大樓共有393個公寓套房，之前已售出184套，還有54%的公寓仍在等待買主，該大樓每單位售價從100萬到1850萬不等，每平方呎售價約為973元。

這座新大樓的首個住戶，預計在這個月入住，酒店部分則計畫在明年第三季開幕。