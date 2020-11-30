新冠病例激增 羅德島警告醫院已達負荷極限

羅德島通過手機發警告醫院已達負荷極限，布朗大學急診醫生轉發提醒。（取自Megan L. Ranney推特）

由於近期新冠肺炎 病例激增，羅德島州 府今晨向全州居民手機 發警告稱，該州醫院已達負荷極限；呼籲民眾未來兩周盡量居家，如果可能就遠程工作，避免社交聚會，接受測試。

羅德島從今日起啟動經濟「暫停兩周」，部分娛樂場所和企業關閉，餐廳和其他企業縮容量限制。

This is my state right now.



To all the people (who I don't tag, bc they don't deserve the notoriety) who accused me of "fear mongering" - I hope you don't get sick, from #covid19 or anything else, because WE HAVE NOWHERE TO TREAT YOU. pic.twitter.com/l0dSN86rit — Megan Ranney MD MPH 🗽 (@meganranney) November 30, 2020

羅德島公衛署發言人稱，新增新冠病人將可被轉去羅德島方艙醫院，病重者送到羅德島醫院的重症監護室，暫不需把病人轉到其他州。

羅德島前Citizens銀行客服中心計畫開設一家方艙醫院，提供350張床位；羅德島會議中心也在籌備另一家方艙醫院，預計600張床位。

查詢羅德島暫停兩周具體要求可上網reopeningRI.com/pause。