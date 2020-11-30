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新冠病例激增 羅德島警告醫院已達負荷極限

記者劉晨懿之/ 波士頓報導
羅德島通過手機發警告醫院已達負荷極限，布朗大學急診醫生轉發提醒。（取自Megan L. Ranney推特）
羅德島通過手機發警告醫院已達負荷極限，布朗大學急診醫生轉發提醒。（取自Megan L. Ranney推特）

由於近期新冠肺炎病例激增，羅德島州府今晨向全州居民手機發警告稱，該州醫院已達負荷極限；呼籲民眾未來兩周盡量居家，如果可能就遠程工作，避免社交聚會，接受測試。

羅德島從今日起啟動經濟「暫停兩周」，部分娛樂場所和企業關閉，餐廳和其他企業縮容量限制。

羅德島公衛署發言人稱，新增新冠病人將可被轉去羅德島方艙醫院，病重者送到羅德島醫院的重症監護室，暫不需把病人轉到其他州。

羅德島前Citizens銀行客服中心計畫開設一家方艙醫院，提供350張床位；羅德島會議中心也在籌備另一家方艙醫院，預計600張床位。

查詢羅德島暫停兩周具體要求可上網reopeningRI.com/pause

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