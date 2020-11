新冠病例激增 羅德島警告醫院已達負荷極限

由於近期新冠肺炎 病例激增,羅德島州 府今晨向全州居民手機 發警告稱,該州醫院已達負荷極限;呼籲民眾未來兩周盡量居家,如果可能就遠程工作,避免社交聚會,接受測試。

羅德島從今日起啟動經濟「暫停兩周」,部分娛樂場所和企業關閉,餐廳和其他企業縮容量限制。

This is my state right now.



To all the people (who I don't tag, bc they don't deserve the notoriety) who accused me of "fear mongering" - I hope you don't get sick, from #covid19 or anything else, because WE HAVE NOWHERE TO TREAT YOU. pic.twitter.com/l0dSN86rit