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年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

編譯組／綜合報導
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

 德州醫療委員會（Texas Medical Board )目前正在審理Nacogdoches一名助孕醫生的不當醫療案件。涉案醫生為麥克莫里斯（Kim McMorries），他除了在大學期間擔任捐精者，首度成為父親，其後還涉嫌在為女性患者看診期間調換精子，最後導致患者為他產下七名非婚生子女。麥克莫里斯此舉雖然已過法律追訴期，但仍引發醫療道德，與子女間違反倫理的風險。

 現年68歲的麥克莫里斯，早在1970年代就讀醫學院時就已經捐贈過精子，但在他於1980年代執業擔任助孕醫生後，仍然在女性患者不知情的狀況下，將他自已的精子混入來自外州、匿名男子的精子，並有多人因此懷孕。

 此事經過30多年才被發現，是因為DNA檢測更為方便，甚至個人在家就可以做。因此其中一名子女，來自達拉斯的惠利（Eve Wiley）早在2018年就發現自己的血緣父親是麥克莫里斯，而非她媽媽Margo Williams所以為的，是位來自其他州的不知名男子。

 與惠利同年出生的休士頓女子史塔文納（Jessica Stavena）則是到最近才發現，她的血緣父親竟然也是麥克莫里斯，因此她與惠利和其他六名陌生人，其實是兄弟姊妹的血緣關係。史塔文納最後與惠利連絡上，希望為自己與其他「兄弟姊妹」，以及不知情的媽媽們討回公道。雖然已經無法透過法律尋求正義，但她們希望德州醫療委員會最後能夠吊銷麥克莫里斯的醫師執照，阻止他繼續執業。

 麥克莫里斯目前仍在執業，但他與委任律師都不願回應一家電視台WFAA的詢問。不過在律師稍早提出的禁制令中，卻表示七年的法律追溯期已過，德州醫療委員會不能吊銷他的執照。麥克莫里斯本人在2019年寫給惠利的電子郵件中也宣稱，當年這樣做並不能稱為不當，因為沒有人會知道，32年後的基因科學會那麼發達。

 同時，雖然麥克莫里斯宣稱，惠利與史塔文納的母親都同意，在人工授孕時使用他的精子，因為她們之前的嘗試都失敗了。但是兩人都否認此事，並強調她們並不知情，而且Nacogdoches是個小地方，不知情的同父異母兄妹、姊弟很可能因此變成近親亂倫，而且可能造成後代的先天疾病。

不過，WFAA指出，隨著基因科技與人工生殖的發展，美國各州的法規卻顯然跟不上潮流。目前雖然在14個州都出現人工生殖的法律訴訟，但只有包括德州在內的4州完成立法。德州法律認定，在未獲生母同意下的授孕，應該被視為性侵，而本案主角八名子女中的惠利就是德州通過立法的催生者之一。

 

德州 美國 檢測

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