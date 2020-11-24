川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

總統川普 在任期間，他和聯邦政府 屢遭民主黨州提告，僅新澤西州就向法院提告超過70次。如今川普敗選，新州 政府表示不會立即撤訴，而是將逐一審視總統當選人白登的政策，選擇保留或撤銷不同的訴訟內容。

馬凱特大學(Marquette University)政治學教授Paul Nolette所建立的資料庫顯示，新州過去四年針對川普和聯邦政府的多州訴訟(multi-state suits)數量，超過了過去40年類似訴訟的總和，絕大部分都由深藍的民主黨州共同提起。

新州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)承認，這是過去前所未有的事情，「我們當時不得不發起這些訴訟。現在川普即將卸任，但並不意味著我們會立即撤訴。我建議白登的團隊加強與各州檢察長的交流，我們都很期待未來的合作。」

馬凱特大學政治科學系主任諾萊特(Paul Nolette)說，事實上近十多年來各州通過法院挑戰聯邦規定的情況越來越多。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)曾經擔任該州檢察長，他曾描述自己當時的工作，「我走進辦公室，提告聯邦政府，然後回家。」密歇根檢察長Dana Nessel更是對支持者表態，她「每一天、一整天都在提告川普。」

儘管吉沃不贊同這一態度，但新州提起和加入的訴訟數量並不少。

他表示當聯邦政府宣布一項新規時，州律師首先會詢問相關部門這一法規是否會傷害到本州居民；比如州環保廳如果對聯邦環保署(EPA)的新規有疑慮，那麼律師就會評估聯邦政府的這項新規是否符合既有法律。

根據諾萊特統計，州政府挑戰聯邦政府的勝率很高，約80%的情況下能夠取得法院支持。新州贏得的訴訟包括禁止美國郵政局移走郵件分類機、要求人口普查不得將無證移民排除在外，以及禁止農業部撤回大量食品券(Food stamp)等。

吉沃表示，白登在上台後將廢除川普的許多行政令，但他同樣必須按照法律行事，否則也將面臨來自各州的訴訟。目前大約四分之一的聯邦法官由川普任命，最高院也偏向保守，因此白登上任後很可能繼續面臨大量司法挑戰。