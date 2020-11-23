疫情下的黑五 專家：減少店內逗留時間

圖為一位購物者在黑五前夕到目標折扣店採買廚房用品。美聯社

感恩節後民眾搶購的黑色星期五 ，今年則籠罩在新冠疫情之下。新州各大商家正在積極備戰，希望在確保安全的同時繼續滿足民眾的搶購狂歡。出於防疫 考慮，多名衛生專家建議民眾減少在商店內逗留的時間。

美國夢超級購物中心(American Dream megamall and entertainment center)計畫將今年的黑色星期五延長至一整周，從即日起至11月30日，該商場推出希望周(Wish Week)活動，為顧客提供折扣驚喜和特殊推銷活動。

商場還在中庭佈置了500盆聖誕花(poinsettias)、超過100棵聖誕樹和12個照相亭；滑冰場「The Rink」則布置超過550片雪花，充滿節日氛圍。夢工廠水上樂園(DreamWorks Water Park)、尼克宇宙主題遊樂園(Nickelodeon Universe)也將有不同節日主題活動。

商場發言人Patti Constantino說，此舉旨在給消費者更多的彈性，讓人們能夠有充足時間與家人一同來享受優質的購物和餐飲、娛樂體驗，但商場將在感恩節(周四)當日關閉。

零售巨擘沃爾瑪(Walmart)也宣布黑五 折扣將持續數日，且各門店將嚴格遵守防疫規定，因此顧客無需徹夜排隊等候；目標折扣店(Target)則將在感恩節一周在店內和網上都提供相同的黑五折扣。

西東大學(Seton Hall University)傳染病專家Brian Nichols指出，比起顧客，節日季商店員工面臨更大的健康風險，「我去很多商店和藥店看過，收銀員站在有機玻璃擋板後面，但這些擋板之間有充足的縫隙，更不可能隔絕空氣。」