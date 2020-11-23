華府小熊貓滿百日 新名揭曉「小奇蹟」

經公眾投票，今年8月底出生的小熊貓有了新名字「小奇蹟」。(華府國家動物園)

華府國家動物園 23日揭曉經公眾投票 選出的小熊貓新名字：「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)，動物園表示，大熊貓是瀕危野生動物與希望的國際符號，「小奇蹟」的出生，突顯小熊貓在特殊時期誕生的可貴，也慶祝各方合作延續熊貓這一珍稀物種。

「小奇蹟」今年8月21日出生，是大熊貓美香(Mei Xiang)產下的第四胎公熊貓幼崽，動物園上周發起命名投票，並計畫在牠23日滿「百日」時公布。

動物園原本提供四個備選名字，包括福仔(Fu Zai)、小奇蹟(Xiao Qi ji)、幸福(Xing Fu)、仔仔(Zai Zai)，並給每個名字配上英文解釋寓意，以及普通話發音，投票通道開放五天，最終獲得近13萬5000票，「小奇蹟」勝出。

「小奇蹟」出生以來成長迅速，最新一次檢查顯示牠體重10.4磅，身高22吋。

中國駐美大使崔天凱23日也透過視頻祝賀「小奇蹟」獲得新名字，他說，「小奇蹟」的確是個奇蹟，在疫情 之下振奮人心；美國的朋友和中國的人民都很關心「小奇蹟」，彼此也再因小熊貓的成長和共享的快樂與友誼相連。

因疫情反彈，國家動物園本周起再度關門，不過大熊貓的直播頻道仍在進行，有興趣可上網觀看：https://nationalzoo.si.edu/webcams/panda-cam。