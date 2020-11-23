我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國史上首位女性財長 白登將提名葉倫掌經濟復甦

前國務卿柯瑞將任氣候變遷總統特使　

華府小熊貓滿百日 新名揭曉「小奇蹟」

記者羅曉媛／華盛頓報導
經公眾投票，今年8月底出生的小熊貓有了新名字「小奇蹟」。(華府國家動物園)
經公眾投票，今年8月底出生的小熊貓有了新名字「小奇蹟」。(華府國家動物園)

華府國家動物園23日揭曉經公眾投票選出的小熊貓新名字：「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)，動物園表示，大熊貓是瀕危野生動物與希望的國際符號，「小奇蹟」的出生，突顯小熊貓在特殊時期誕生的可貴，也慶祝各方合作延續熊貓這一珍稀物種。

「小奇蹟」今年8月21日出生，是大熊貓美香(Mei Xiang)產下的第四胎公熊貓幼崽，動物園上周發起命名投票，並計畫在牠23日滿「百日」時公布。

動物園原本提供四個備選名字，包括福仔(Fu Zai)、小奇蹟(Xiao Qi ji)、幸福(Xing Fu)、仔仔(Zai Zai)，並給每個名字配上英文解釋寓意，以及普通話發音，投票通道開放五天，最終獲得近13萬5000票，「小奇蹟」勝出。

「小奇蹟」出生以來成長迅速，最新一次檢查顯示牠體重10.4磅，身高22吋。

中國駐美大使崔天凱23日也透過視頻祝賀「小奇蹟」獲得新名字，他說，「小奇蹟」的確是個奇蹟，在疫情之下振奮人心；美國的朋友和中國的人民都很關心「小奇蹟」，彼此也再因小熊貓的成長和共享的快樂與友誼相連。

因疫情反彈，國家動物園本周起再度關門，不過大熊貓的直播頻道仍在進行，有興趣可上網觀看：https://nationalzoo.si.edu/webcams/panda-cam

編輯推薦

動物園 投票 疫情

上一則

麻州要求大學生感恩節出行前 必須檢測陰性

下一則

加護病床恐用盡 賓州感恩夜餐館、酒吧禁售酒

延伸閱讀

舊金山動物園大猩猩Zura去世 享年39歲

舊金山動物園大猩猩Zura去世 享年39歲
疫情惡化 華府7博物館與動物園再關

疫情惡化 華府7博物館與動物園再關
為小熊貓起名 國家動物園邀您來投票

為小熊貓起名 國家動物園邀您來投票
給小熊貓起名 華府國家動物園邀你來投票

給小熊貓起名 華府國家動物園邀你來投票
南韓藝人違規接觸熊貓寶寶惹議… 綜藝節目遭停播

南韓藝人違規接觸熊貓寶寶惹議… 綜藝節目遭停播
韓團BLACKPINK帶妝抱熊貓 中網民怒：不會養就送回來！

韓團BLACKPINK帶妝抱熊貓 中網民怒：不會養就送回來！

熱門新聞

林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47
39歲的莎拉杭特在上學途中，槍殺17歲的兒子。（麥克蘭那縣監獄圖片）

射光整個彈匣 女教師上學途中槍殺兒子

2020-11-16 20:29
伊州衛生廳指出，20多歲的族群為最大的染疫群體，因為年輕人在疫情期還是在上班、聚會，拿掉口罩的機率也高。(特派員黃惠玲/攝影)

誰是傳染新冠的主要族群？伊州衛生廳廳長解析

2020-11-19 15:00
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34
美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力高達94.5%。路透

想打新冠疫苗？大部分民眾到明年中才有機會

2020-11-17 10:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友
上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了
戰火即將點燃？哈利王子準備好和梅根前夫面對面

戰火即將點燃？哈利王子準備好和梅根前夫面對面
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」被判收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」被判收押入監
佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫

佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫