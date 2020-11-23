大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

聯邦海關與邊境保護局(CBP )指出，芝加哥 國際郵件處理中心日前查獲高達約140萬美元的百元假鈔，這批假鈔來自烏克蘭，郵寄目的地為芝加哥郊區茱麗葉市(Joliet)的一家公司，雖然目前有關單位仍在調查這筆假鈔的用途，但CBP呼籲商家提高警覺，收到百元大鈔時，應先仔細分辨真偽。

CBP表示，假鈔在新冠疫情期間流入美國 並未停止，稍早在秋季初期，執法人員就已經在芝加哥國際郵件處理中心查獲過假鈔。

這些寄到美國的「假鈔」，表面上看起來是電影、舞台用的道具美鈔，但區域港口助理主任雷特曼(Hans Leiterman)說，這些道具鈔如果水洗、吹乾後，幾乎看起來跟百元真鈔沒兩樣。

該區港口主管坎貝爾(Shane Campbell)指出，目前還不清楚這批假鈔的收件人是否計畫將這比「現金」流出，他解釋，根據分析，這些假鈔有可能只是一般民眾對道具錢感興趣，也有可能不法份子試圖將假鈔冒充真鈔使用，但無論如何，上述行為都是非法的。

坎貝爾說，芝加哥CBP於過去九個月期間，查獲250件類似假鈔案例，總值高達1100萬元，「幾乎是每天都會抓到一件郵寄假鈔案件，除了最近一宗寄到茱麗葉市的假鈔包裹外，10月23日也查獲一件從烏克蘭來的「假鈔郵件」，同樣寄往茱市的包裹，內裝總額30萬的20元及百元假鈔。

坎貝爾指出，假鈔對於美國與世界的美金安全都帶來影響，CBP也要求所有商家，在接收百元大鈔時，先仔細辨別有無異狀。