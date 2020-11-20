我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

美台經濟會議華府登場 開幕式簽署暸解備忘錄

不滿關堂食 費城餐廳告政府

記者謝哲澍/即時報導
費城暫停堂食，業者不滿。(美聯社)
費城暫停堂食，業者不滿。(美聯社)

費城20日起禁堂食，引發業者不滿。當地多家餐飲業者聯合提高市政府，指責市長的決定專制武斷，使他們蒙受經濟損失、侵害了他們的憲法權利，且無證據表明有利於控制疫情

11頁的訴狀指費城市政府與市長肯尼區別對待商家，「新冠病毒不會辨別室內空氣，市政府下令關閉餐廳，卻讓其他大型零售商，包括沃爾瑪、家得寶等，以及日托機構和銀行等商家繼續開業。」

原告代理律師Brian E. Fritz認為政府應當給出緊急補貼，並儘快召開聽證會。他認為政府的居家避疫政策，應當建立在不侵犯商家的自由和憲法權利的基礎之上。

費城20日起暫停堂食、健身房和博物館開放，直到明年1月1日，並禁止市民與非親密家人(household)以外者聚會。市長肯尼(Jim Kenney)強調這些舉措「毫無疑問是必要的」。

新規允許室外餐飲繼續開放，但每桌人數上限從6人縮減至4人。理髮店、沙龍、零售店、旅館可繼續營業，但必須嚴格遵守防疫規則；建築工程、宗教服務可繼續進行，但必須減少人數聚集上限。

市長肯尼發言人還未對訴訟進行評論，但按照慣例政府發言人不評論正在進行的訴訟。

編輯推薦

費城 健身 疫情

上一則

才否決天滿街開大麻店 又一家擬設址華埠旁

下一則

僅次於心臟病、癌症 新冠躍居伊州第3大死因

延伸閱讀

費城遠東律師集團陣容堅強專精移民及刑事案件信譽佳

費城遠東律師集團陣容堅強專精移民及刑事案件信譽佳
費城禁堂食 籲企業在家上班 新規實施至1月1日

費城禁堂食 籲企業在家上班 新規實施至1月1日
費城餐廳禁堂食 呼籲遠距上班 節日派對限家人

費城餐廳禁堂食 呼籲遠距上班 節日派對限家人
西費城投彈悲劇35周年 市府道歉

西費城投彈悲劇35周年 市府道歉
州長紐森被逮 參加「法國洗衣房」違規派對

州長紐森被逮 參加「法國洗衣房」違規派對
共和黨鐵票倉失守…南部選舉版圖重設？喬州一葉知秋

共和黨鐵票倉失守…南部選舉版圖重設？喬州一葉知秋

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47
39歲的莎拉杭特在上學途中，槍殺17歲的兒子。（麥克蘭那縣監獄圖片）

射光整個彈匣 女教師上學途中槍殺兒子

2020-11-16 20:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切
訴訟太低級？朱利安尼：有18招能證明大選舞弊

訴訟太低級？朱利安尼：有18招能證明大選舞弊