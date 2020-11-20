不滿關堂食 費城餐廳告政府

費城暫停堂食，業者不滿。(美聯社)

費城 20日起禁堂食，引發業者不滿。當地多家餐飲業者聯合提高市政府，指責市長的決定專制武斷，使他們蒙受經濟損失、侵害了他們的憲法權利，且無證據表明有利於控制疫情 。

11頁的訴狀指費城市政府與市長肯尼區別對待商家，「新冠病毒不會辨別室內空氣，市政府下令關閉餐廳，卻讓其他大型零售商，包括沃爾瑪、家得寶等，以及日托機構和銀行等商家繼續開業。」

原告代理律師Brian E. Fritz認為政府應當給出緊急補貼，並儘快召開聽證會。他認為政府的居家避疫政策，應當建立在不侵犯商家的自由和憲法權利的基礎之上。

費城20日起暫停堂食、健身 房和博物館開放，直到明年1月1日，並禁止市民與非親密家人(household)以外者聚會。市長肯尼(Jim Kenney)強調這些舉措「毫無疑問是必要的」。

新規允許室外餐飲繼續開放，但每桌人數上限從6人縮減至4人。理髮店、沙龍、零售店、旅館可繼續營業，但必須嚴格遵守防疫規則；建築工程、宗教服務可繼續進行，但必須減少人數聚集上限。

市長肯尼發言人還未對訴訟進行評論，但按照慣例政府發言人不評論正在進行的訴訟。