我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院民主黨領袖：紓困方案 2黨同意恢復磋商

卸任前倉促訪台？ 紐時：美環保署長下月訪台3天

敗選拒交政權? 川普不會是鼻祖

休士頓訊
艾德蒙戴維斯被列入不受歡迎的州長名單。(Truewest 網頁)
艾德蒙戴維斯被列入不受歡迎的州長名單。(Truewest 網頁)

民選高官在企圖連任時敗選，卻用選舉舞弊為理由拒絕交棒，新官上任那天他把自己反鎖在辦公室裡，並徵召民兵持械進入首府擁護。

這個事件聽起來像是川普的故事，事實上卻是19世紀下半一次德州州長的選舉。1850年代艾德蒙戴維斯(Edmund J. Davis)在政壇初露頭角時，他是輝格黨(Whig)的黨員。1860年代美國內戰期間，他率領北軍的部隊在南方諸州征討，南軍將領艾德蒙史密斯(Gen. Edmund Kirby Smith)在德州向北軍投降時，戴維斯親眼目睹了歷史性的一幕。

內戰結束後戴維斯成為共和黨員，1869年他成為德州州長，他被當時的媒體描述成scalawag，指的是內戰結束後的重建時期(Reconstruction Era)中，那些為了個人私利而加入共和黨的南方白人，他們歧視黑人，並且用各種方式阻撓少數族裔的投票途徑。1872年他尋求連任時，對手是民主黨的李察科克(Richard Coke)。

戴維斯在選舉中得到的票數只有科克的一半，但他宣布選舉因為舞弊無效。尤有甚者，共和黨法官居多的德州最高法院竟然同意他的說法，但民主黨隨即宣布德州最高法院是無效的機構，無權為選舉結果做判決。

1873年1月中旬的一天，科克到達首府奧斯汀市的州政府辦公室準備宣誓就任，但戴維斯把自己反鎖在州長辦公室裡，科克的支持者佔據了二樓，科克在那裡宣誓上任，戴維斯繼續負隅頑抗兩天，並且徵召民兵擁護，但民兵卻向科克表示效忠。接著戴維斯向也是共和黨的格蘭特總統(President Ulysses Grant)求救，要求總統派遣聯邦軍隊平亂。

格蘭特總統在回電中，勸告戴維斯尊重人民以選票表達的意願，戴維斯才終於放棄了，但是他離他州長辦公室時，又把門鎖上而且把鑰匙帶走，科克的支持者只好用斧頭把門砍破，科克才得以進入辦公。

編輯推薦

德州 共和黨 民主黨

上一則

旅館業寒冬 華人看準出手時機

延伸閱讀

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切
聯邦法院：川普政府不得遣返無成年人陪同之孩童

聯邦法院：川普政府不得遣返無成年人陪同之孩童
捷克親中派總統：川普應該承認敗選 才是更明智選擇

捷克親中派總統：川普應該承認敗選 才是更明智選擇
落後逾2萬票 川普陣營繳300萬元 要求威州2郡驗票

落後逾2萬票 川普陣營繳300萬元 要求威州2郡驗票
喬州3039張選票沒算到 賓州高院接受川營上訴

喬州3039張選票沒算到 賓州高院接受川營上訴
感恩、聖誕都在白宮過 川普埋首大選訴訟

感恩、聖誕都在白宮過 川普埋首大選訴訟

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47
39歲的莎拉杭特在上學途中，槍殺17歲的兒子。（麥克蘭那縣監獄圖片）

射光整個彈匣 女教師上學途中槍殺兒子

2020-11-16 20:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
脫光光！劍橋生拍2021年「裸體月曆」 原因超暖心

脫光光！劍橋生拍2021年「裸體月曆」 原因超暖心
民調：樂見川普輸的人 遠超想要白登贏 逾半民眾憂交接

民調：樂見川普輸的人 遠超想要白登贏 逾半民眾憂交接
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累