羅大招募嬌生疫苗臨床試驗志願者

醫藥巨擘嬌生(Johnson & Johnson)的疫苗。(美聯社)

輝瑞(Pfizer)、莫德納生技公司(Moderna)相繼傳出新冠疫苗 高防護率消息，醫藥巨擘嬌生(Johnson & Johnson)的疫苗試驗也備受關注。新州 州立羅格斯大學(Rutgers University)正在為嬌生招募2000名第三階段臨床試驗志願者。

羅大生物與健康科學教務長卡森(Jeffrey Carson)表示，該校正全力對抗本世紀最具挑戰的一場公共衛生危機，「美國 乃至全球都處境艱難，我們相信疫苗將是重要的突破口。」該校此前也是莫德納疫苗第三階段的臨床試驗點之一，最終有效率據稱達到95%。

符合條件的志願者必須年滿18歲，此前未參與過其他疫苗試驗，總體健康狀況良好。志願者將隨機接受疫苗或安慰劑注射，研究人員將保持一段時間的追蹤，以觀察在相同條件下疫苗接種者是否染疫幾率更低。

據卡森介紹，追蹤過程包括出現症狀的志願者，必須報告他們的體溫、血氧值，並接受多次測試以確定是否感染。志願者可報銷相關差旅費，並獲得一些補貼，因此不住在新州亦可。目前全球志願者招募人數目標為6萬人。

社區招募主任、羅大健康、健保政策和老齡化研究所所長董新奇，建議民眾積極報名，「臨床試驗中有多元化的樣本非常重要，這樣才能檢驗疫苗對不同人群都有效，特別是一些在研究中經常被忽視(underrepresented)的群體。」

查閱是否符合志願者條件：https://www.ensemblestudy.com/。