失業族最慘聖誕 補助12月26日停發 華人憂斷炊

紓困方案部分項目將在聖誕節後到期，成千上萬失業族將失去補助。(pexels)

新冠疫情不見緩和，失業率仍居高不下，然而靠著領取失業金 度日的族群，卻將面臨可能斷炊的嚴峻挑戰，一份報告顯示，聯邦紓困 方案中的「聯邦大流行病失業協助」(Pandemic Unemployment Assistance，簡稱PUA)與聯邦提供額外13周失業金補助的「大流行緊急失業補償」(Pandemic Emergency Unemployment Compestion，簡稱PEUC)均將在12月26日到期，這也意味著，目前領取這兩項補助的約1200萬民眾，過完聖誕節將無錢可領。

早在3月份就已經暫停開優步(Uber)網約車的陳良俊說，伊利諾州的PUA申請直到5月上旬才開通，他好不容易拿到每周415元的補助，「5月下旬我開始領到此補貼，失業局因故無法追溯既往，我到年底只領了七個月，竟然就要停發了」。

50多歲的陳良俊說，他每個月領到的失業金一半都拿去繳交房屋貸款，一家三口靠剩下來的收入過活，「很想回去開車，但自己有糖尿病，是新冠高危險群」，一想到接下來沒有收入，他難掩憂慮說，「雖有些存款，但這樣下去，遲早坐吃山空」。

世紀基金會(The Century Foundation)一份新的報告指出，受到疫情影響失業的打工族，大多數從今年3月、4月開始領取各州政府的失業金，一般州府失業補助期限為26周，數據顯示，約有300萬名失業者在今年秋季9月已經達到補助期限，另外超過400萬名失業勞工 的補助期限也在10月份到期。

報告提到，失業勞工在領完州府提供的26周普通失業金(UI)後，接著可自動獲得聯邦額外提供的13周失業補助(PEUC)，不過，統計指出，儘管失業津貼總計發放39周，但由於許多人早在2月初就已經失業，目前已有350萬勞工領完總共39周的失業補助，而根據紓困方案規定，此額外13周補助12月26日到期，屆時估計會有460萬名勞工雖然還沒領滿39周補助，仍將在年底前失去此津貼。

另一項PUA補助影響更是巨大，報告指出，這項從今年2月9日施行的福利，大概有94.5萬名工人在12月前就已經用滿期限，而12月26日該補助到期後，估計將有多達730萬名工人失去津貼。

這個專門處理拿1099報稅表自雇者的失業金申領，為聯邦特別因應疫情，而推出的失業救濟，許多從事美甲、按摩、網約車工作的華人，都領取了這項補助。

現階段解決民眾困境的唯一方法，就是共和黨與民主黨能盡快對新的紓困方案達成協議，無奈兩黨人員從大選前至今都沒有見過面，議員們達成協議的可能性隨之降低。