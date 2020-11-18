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美國最後一塊零確診淨土淪陷

德州拉伯克訊
西部荒野中的慈愛縣也遭新冠病毒入侵。(lovingcounty com)
西部荒野中的慈愛縣也遭新冠病毒入侵。(lovingcounty com)

11月17日之前，德州西部荒野中的慈愛縣(Loving County，另譯洛文縣)是全美國唯一完全沒有新冠確診病例的縣份，但是本周這個荒漠中唯一的淨土也淪陷了。

美國疫情開始擴散以後，地圖上一個縣接一個縣被病毒入侵，最後全國只剩一個無確診病例的白點，那就是德州西部荒野中的慈愛縣，它像是被龍捲風掃平的住宅區中唯一矗立的房子，縣民對這個紀錄感到非常驕傲。開餐車的查克弗魯歇(Chuck Flushe)有一天看到幾名油田工人前來買午餐，他大聲告訴他們可以安心把口罩摘下，因為這裡沒有新冠病毒。

可惜慈愛縣終於也淪陷了，17日那天縣政府衛生局的官員宣布，慈愛縣出現了三個確診病例。這個沙漠縣面積廣達669平方哩，長期居民只有169人，這是美國大陸48州中人口最少的縣。當地人開玩笑說，早在「保持社交距離」流行之前，這裡的人已經那樣做了很久了。不過當地居民指出，今年夏季其實就已出現了第一例，那個人是油田工人，住在所謂的「男人營」(man camp) ，這是外地來的工人臨時居住的營寨，他出現症狀以後馬上就回家去了，因此沒有被列在慈愛縣的紀錄上。

在油價高昂的時候，慈愛縣的油田工人數目有居民的十倍之多，疫情發生以後油價大跌，採油的行業蕭條了許多，過去這裡的旅館一個晚上要價350元，現在只要三分之一的錢就可以住一晚。其他依靠採油行業的本地商店，生意也變得極為清淡，38歲的利卡多加蘭(Ricardo Galan)是一家貨品供應公司的員工，他表示疫情發生之前公司一共有50名員工，現在連他在內只剩12人。

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