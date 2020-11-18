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影╱東北大學教授創意致敬桃莉芭頓 彈唱「疫苗之歌」

記者劉晨懿之/ 波士頓報導
美國鄉村歌后桃莉芭頓(Dolly Pardon)。美聯社
美國鄉村歌后桃莉芭頓(Dolly Pardon)。美聯社

美國鄉村歌后桃莉芭頓(Dolly Pardon)參與資助了其中一種正在研發的新冠肺炎疫苗東北大學英語系副教授柯德爾(Ryan Cordell)改編了一首芭頓的熱門歌曲「Jolene」，歌詞改為尋找新冠疫苗主題。他將自彈自唱視頻發布到社交媒體，現已有近70萬觀看量。

取自柯德爾推特

這個歌詞改編是來自作家麥庫洛奇(Gretchen McCulloch)的建議。柯德爾在副歌中唱到，「疫苗疫苗疫苗，我求求你，請來我的懷抱。」

桃莉芭頓曾在4月向范德比爾特大學(Vanderbilt University)醫學中心捐贈100萬元用於抗擊新冠病毒，研究內容包括生技藥廠莫德納(Moderna)研發疫苗的試驗和臨床研究。

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