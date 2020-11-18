影╱東北大學教授創意致敬桃莉芭頓 彈唱「疫苗之歌」

美國鄉村歌后桃莉芭頓(Dolly Pardon)。美聯社

美國 鄉村歌后桃莉芭頓(Dolly Pardon)參與資助了其中一種正在研發的新冠肺炎疫苗 ，東北大學 英語系副教授柯德爾(Ryan Cordell)改編了一首芭頓的熱門歌曲「Jolene」，歌詞改為尋找新冠疫苗主題。他將自彈自唱視頻發布到社交媒體，現已有近70萬觀看量。

I couldn't resist trying it immediately, though I had to sing a bit more quietly than I typically would—for this tune in particular—because my family's all asleep right now. But you can see it scans, good enough for country at least! pic.twitter.com/joQL29e7Uk — Ryan Cordell (@ryancordell) November 17, 2020

取自柯德爾推特

這個歌詞改編是來自作家麥庫洛奇(Gretchen McCulloch)的建議。柯德爾在副歌中唱到，「疫苗疫苗疫苗，我求求你，請來我的懷抱。」

桃莉芭頓曾在4月向范德比爾特大學(Vanderbilt University)醫學中心捐贈100萬元用於抗擊新冠病毒，研究內容包括生技藥廠莫德納(Moderna)研發疫苗的試驗和臨床研究。