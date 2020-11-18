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入室盜竊專盯亞裔、中東裔 北維州費郡40戶受害

記者羅曉媛／維州報導

北維州多族裔聚居的費郡近日破獲當地多起連環入室盜竊案，其中以亞裔和中東裔移民家庭為主要作案目標，盜竊總金額超過100萬元；四名涉案男子本周已被控詐騙罪(racketeering)，警方仍在調查他們是否與馬州蒙郡、新澤西州紐約州的類似連環盜竊案有關。

費郡警方指出，四名嫌犯葛梅茲(Jonathan Ceballos Gomez)、洛佩茲(Juan Rodriguez Lopez)、羅培茲(Sergio Rodriguez Lopez)、薩拉札(Jesus Andres Montemiranda Salazar)每人被控兩項詐騙罪，他們大多數來自紐約，在2018年10月至2020年2月期間，專程到費郡的Oakton、Fair Oaks、Mclean等居民區實行40宗入室盜竊案，嫌犯多在受害人外出或夜間入室盜竊，警方稱這些案件的目標多是亞裔和中東裔移民家庭。

費郡警方發言人谷格雷米(Anthony Guglielmi)說，失竊物品包括價值3、4萬元的古董金手錶、10萬元現金，以及來自非洲和中國的昂貴工藝品，警方估計總是且金額高達160萬元；警方還在調查他們是否與馬州蒙郡、新澤西州和紐約州的類似連環盜竊案有關。

此外，費郡警方也在調查另外多起入室盜竊連環案，主要作案目標也是亞裔和中東裔家庭，該犯罪團伙截至去年已至少盜竊了23戶住宅，失竊總金額也超過100萬元，目前該案尚未逮捕任何嫌犯。

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