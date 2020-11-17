受困秘魯終回美 國務院帳單吃不消

受困在秘魯的美國公民被接回之後，收到政府帳單。(Iqra Beg/ABC 13截圖)

至少數十位德州居民今年3月因疫情被困在祕魯(Peru) ，幾經折騰後美國 政府派專機把他們接出，令他們大吃一驚的是，聯邦政府現在要他們支付大額費用，如果不付錢將以扣薪、扣退稅款或扣社安金等方式索回。

貝格(Iqra Beg)是撤僑行動的受惠者之一，3月份她在祕魯旅遊的時候，突然祕魯政府宣布封國，並且是用軍隊來執行規定，她給美國駐祕魯大使館打電話，但是根本沒人接聽，她多花了數百元以便繼續在旅館 棲身。她在焦慮恐懼中煎熬數日之後，美國政府終於派了專機前來，把大約5萬名美國人接回佛州邁阿密。

她以為一場噩夢就此結束，但最近她突然接到聯邦政府的帳單 ，要她支付1300元的費用。當初上撤僑專機之前，她簽署了同意書，其中有一個條款是她同意補償費用，但是當時並沒有列出金額，她覺得政府現在索取的金額太多。帳單的說明中並且表示，如果不在一個月內付清將會累積利息，如果拖欠不還，可能還會把債務交給催債公司催討，如果還是不還，會用扣薪資、扣退稅款或扣社安金等方式索回。

貝格是達拉斯的一名老師，她表示她在祕魯已多花了數百元的旅館費，回到邁阿密以後又在那裡的旅館住了一夜，然後她又花錢買了從邁阿密返回達拉斯的機票，她的損失已經很慘重，現在政府又來討1300元，她真的沒有錢可以付了。國務院指出，該單位依法必須向撤僑行動的受惠人索取合理費用，這批發出的帳單總額是4140萬元，已經收到的付款是2150萬元。