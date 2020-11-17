一周內2度收緊！馬州限餐館營業時間 商家客容量減半

馬州本周再度加強防疫，限制商家室內客容量不超過50%。(記者羅曉媛/攝影)

馬州 收緊防疫 政策不到一周，州長霍根(Larry Hogan)17日又發布行政令加強防疫，包括縮減酒吧和餐館運營時間、商家室內服務客容量減半、禁止醫院訪客等，本周五(20日)下午5時起生效，以此應對疫情加劇，並趕在假日季之前盡可能控制病毒傳播。

霍根說，馬州正處戰時，而新冠病毒正在取勝，他懇請(plead)馬州人民團結一致、共度時艱，「你的家人、朋友、鄰居和馬里蘭同胞，都指望你幫助馬州保持堅強」。

根據最新新政令，酒吧、餐館和所有提供食物和酒水的場所，必須在晚上10時前關門，早上6時之後開門，除非是為了外送和外賣；健身房、游泳館、保齡球館等商家，以及宗教場所的室內容量須減半；球館、賽馬場不得有看客；商家有任何疑問可聯繫馬州商務廳：[email protected]。

醫院方面禁止任何訪客，但臨終關懷、生產、未成年人的父母或監護人，以及協助殘障人士者除外；病人承載量已滿或趨滿的醫院可把病人轉移到提供治療所需設備的醫院；暫時避免非緊急手術(elective procedure)。

療養院(nursing home)的訪客也僅限於安寧療護(compassionate care)，且需提供72時之內新冠檢測 呈陰性的證明；療養院的工作人員每周需做兩次新冠檢測，療養院的住戶則是每周檢測一次。

大華府近期疫情反彈，單日確診本周一還突破4400例；此次也是馬州近一周以來二度在全州範圍收緊防疫，但有些轄區認為州府應更進一步。

馬州人口最多的蒙郡17日呼籲州長再次頒布「居家避疫令」，表示從流行病學角度看，這項命令對防疫有重大裨益。