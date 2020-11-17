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25年冷案 被害女子指甲殘留物覓真兇

編譯組／綜合報導
拜DNA之賜，發現42歲殺人犯沃特金斯作案證據。（瑞丁市警局提供）
拜DNA之賜，發現42歲殺人犯沃特金斯作案證據。（瑞丁市警局提供）

25年前加州一名女護士遭謀殺棄屍，全案遲未偵破，警方於今年7 月從被害人指甲內殘留的DNA， 找到在德州服刑的42歲嫌犯。

1995年夏天，時年37歲的護士夢露（Christine Munro）在加州瑞丁市（Redding）遭謀殺身亡，她被棄屍在沙加緬度河(Sacramento River)畔的慢跑路徑附近，頸部遭劃破。1997年時，一名強暴犯對夢露一案供認不諱，但警方後來發現非本案疑兇，自此全案毫無進展。

2020年初，瑞丁市警方在重新檢閱該案時，利用DNA檢測技術在死者的手指甲樣本處，發現了嫌犯的DNA痕跡。2020年7月，警方在一家德州州立監獄，逮捕正在因搶劫罪服刑的42歲男子沃特金斯（James Watkins）。

沃特金斯將從德州被移送至加州，並以強姦，綁架和謀殺三項重罪被起訴。瑞丁市警方表示，沃特金斯自從1995年隨親戚移居至瑞丁市以來，曾多次因輕罪被警方逮捕。其在1997年回到德州後，又犯下性侵案、入室盜竊和銀行搶劫等罪名。其一生的絕大多數時間都在監獄中度過。

這一件25年未破的冷案，因為DNA檢測技術的進步而得以告破。受害人家屬倍感欣慰。夢露的四個孩子中的一位，感謝所有在破案過程中貢獻的人士。

此案受害人克里斯汀夢露（Christine Munro）的照片。（瑞丁市警局提供...
此案受害人克里斯汀夢露（Christine Munro）的照片。（瑞丁市警局提供）

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