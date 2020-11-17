單日38人死亡 四成新州人或拒絕打疫苗

四成新州人或拒絕打疫苗，圖為輝瑞公司的疫苗人體試驗。(美聯社)

新州 17日公布4060例新增新冠病毒感染確診病例，單日38人死亡創下4個月來新高。衛生廳長Judith Persichilli公布最新數據模型，預測新州第二波疫情 頂峰將於年底到來，前提是居民必須嚴格佩戴口罩和遵循社交距離。

Persichilli表示，衛生專家預測第二波疫情頂峰的情形將略好於今年四月，但醫療系統仍將面臨一個非常繁忙的冬季，「一旦人們不遵守防疫規定，那麼這一波疫情將比四月時更可怕：屆時將有多達8300人住院，2300人在重症病房。」

衛生專家則更為悲觀。蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)傳染病學家Stephanie Silvera說，第二波疫情一般都會超過第一波，而且目前新州的發展勢頭已然如此，「我不認為這波疫情頂峰能在年底前過去，人們現在似乎還沉浸聚會氣氛之中。」

按照17日的統計，新州過去一周平均日增確診病例3603，比前一周增加40%，比前一個月則飆升325%。州長墨菲已下令限制聚會規模，並表示將可能出臺更多防疫措施，包括關閉堂食、禁止醫院非必要手術、禁止所有室內運動。

輝瑞(Pfizer)、莫德納生技公司(Moderna)相繼傳出新冠疫苗 高防護率消息，或成為美國抗疫的救命稻草。然而羅大伊格爾頓中心(Rutgers-Eagleton poll)最新民調顯示，近4成新州人表示不會接種新冠疫苗。

多達80%新州受訪者擔憂疫苗副作用，82%希望瞭解更多資訊後再做決定。羅大民調主任阿什麗·孔寧(Ashley Koning)表示，相當一部分新州人目前還處於觀望之中，「民調顯示民眾對於疫苗的不同形容和介紹態度也會有變化，未來疫苗推廣時這一點需加以注重。」

儘管疫苗研發取得進展，民調顯示72%新州受訪者認為無法在半年至一年內回到正常生活；多達95%認為疫情對新州生活產生巨大影響，僅有4%認為影響不大。