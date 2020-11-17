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伊州疫情如滾雪球 博物館、賭場關閉 商店客容量縮緊

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
20日起，伊州商店的客容量將收緊到25%。(特派員黃惠玲/攝影)
20日起，伊州商店的客容量將收緊到25%。(特派員黃惠玲/攝影)

伊州州長普立茲克17日表示，該州新冠疫情傳播已如滾雪球般嚴重，為了遏止病毒擴散，從20日起，除傳統超市外的各類商店客容量限制，都將由現行的五成縮減到25%，博物館、電影院、賭場以及電玩賭博站也將全數關閉。

此外，由於中西部新冠疫情不見緩解，包括伊州、印第安納州、明尼蘇達州、肯塔基州、俄亥俄州、密西根州等六州州長聯合呼籲，大家應避免參與或舉辦感恩節大型聚會，並確實遵守戴口罩、保持社交距離的防疫原則。

伊州新的客容量標準，只有傳統販售食品為主的超市可維持五成客容量，至於也有提供一些生鮮食品的大型商店，例如沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)的客容量，則必須按照新的25%標準。

根據新規，戶外用餐、非緊急手術、美容美甲沙龍、按摩店等，都將允許繼續營業，但必須嚴格遵守戴口罩、保持社交距離的規定，健身房可維持營業，但所有健身課程必須取消；至於各學校是否繼續上課，在嚴格遵守防疫規定下，由各地方學區自行評估決定。

普立茲克說，由於室內被視為最容易傳播病毒的空間，因此所有博物館、電影院、賭場、電玩賭博站，都將暫時關閉，各公司行號如果可以遠距上班，都應改為在家工作。

伊州17日新增1萬2601個確診，累計病例高達59萬7849名，死亡人數新增97個，累計死者為1萬2381名，這也是伊州連續第12天的日增新病例超過一萬名，平均七天的確診率為 12.5%。

住院人數方面增加可觀，16日晚間新增300名新冠患者住院，累計住院人數達到疫情爆發以來的新高紀錄5887人，其中住進加護病房人數1158名，使用呼吸機有545人。

普立茲克說，中西部的疫情幾乎都日趨嚴峻，跨黨派的中西部六州州長因此共同參與了一場視訊會議，並共同表示，過去八個月來，新冠疫情摧毀了無數個家庭，為了對抗這種病毒，全美州長都加大力度採取各種措施保護每個家庭，州長們呼籲所有人齊心協力抗疫，才能強化防疫效果。

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