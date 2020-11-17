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大學講師犯案逃亡44年 申請護照漏破綻 被捕歸案

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州大學講師罪犯逃亡44年後被捕歸案。(記者唐嘉麗／攝影)
麻州大學講師罪犯逃亡44年後被捕歸案。(記者唐嘉麗／攝影)

1976年，因搶劫和惡性強暴被定罪的麻州Mont. Holyoke 學院戲劇系講師班奈特(Douglas E.Bennett)在繳交保釋金後逃亡消失；最近，警檢方因聯邦國土安全部在調查護照詐欺時追查到用5歲死亡男孩身份隱藏44年真實身份的通輯犯，在佛羅里達州將他逮捕歸案。

聯邦調查人員說，他們在班奈特提交護照申請時，發現社會安號碼與1945年在麻州過世的小男孩一致，於是展開調查，追查出1974年犯罪案件。

MassLive報導，當年檢察官在審判中說，班奈德手持手槍、戴著口罩，闖入受害者、他的學生家中；他被指控搶劫，並綁住受害者手腳、矇住眼睛，拖至屋外強暴後，再迫她上車，在車內與同謀者再次凌虐她一個小時。

班奈特聲稱自己沒有犯罪，但在地方法院和上訴庭都敗訴；當年他呈交2.5萬元保證金後被釋放，1976年上訴失敗後失蹤。

紀錄顯示，現年76歲的班奈德1977年盗用麻州霍利約克鎮一名去世男孩的身份，並使用這個名字逃亡數十年；起訴書指出，班奈特2016年7月提交護照申請，聯邦護照中心欺詐部門官員對申請書上的身份進行審查時，發現申請人早已死亡。

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麻州 國土安全部 佛羅里達州

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