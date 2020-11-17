麻省總醫院研究：短時高強度鍛煉 對身體益處大

麻省總醫院研究顯示短時高強度鍛煉益處大。(記者劉晨懿之/攝影)

麻省總醫院（MGH）的一項最新研究发現，短時高強度體育鍛煉會誘發體內代謝物水平的變化，而這些代謝物與人體的心臟代謝、心血管和長期健康相關。

據哈佛校報，這篇发表在「循環(Circulation)」醫學雜志上論文中，研究小組描述了約12分鐘的急性心肺運動如何影響80%以上的循環代謝物而帶來一系列有利健康結果，從而確定了潛在的機制，有助於更好地理解運動對心臟代謝的益處。

MGH心力衰竭科主任、該研究的資深作者里維斯(Gregory Lewis)說，「讓我們驚訝的是短暫的運動對循環代謝物水平的影響，這些代謝物管理著胰島素抵抗、氧化應激、血管反應性、炎癥和壽命等關鍵身體功能。」

MGH的研究借鑒了弗雷明漢心臟研究(Framingham Heart Study)的數據，測量了411名中年男性和女性在12分鐘劇烈運動前後的588種循環代謝物的水平。

研究小組檢測 到了短時運動帶來一些代謝物的有利變化，而這些代謝物的人靜止時已被證明與心臟代謝疾病有關。研究進一步發現，代謝反應可能會受到運動以外的其他因素影響，包括一個人的性別和體重指數，肥胖 可能會給運動的好處帶來部分阻力。

該文章共同第一作者、MGH心臟病 學部心力衰竭和移植科那約爾(Matthew Nayor)指出，「我們的研究發現，不同的代謝物與不同的運動生理反應相對應，因此或可在血液中提供獨特的信號，揭示一個人是否身體健康，就像當前用血液測試來確定腎臟和肝臟功能的方式一樣。」