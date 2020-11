想打新冠疫苗？大部分民眾到明年中才有機會

美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示,疫苗防護力高達94.5%。路透

美國 輝瑞(Pfizer)、莫德納生技公司(Moderna)相繼傳出新冠疫苗 高防護率的好消息,讓許多民眾都迫切希望知道何時可以施打疫苗,芝加哥 衛生局局長亞瓦迪表示,醫護人員將列為第一輪優先施打目標,要普及到一般公眾仍需耐心等待;芝加哥市市長福特萊特也提到,大多數民眾到明年年中才有機會施打新冠疫苗。

亞瓦迪接受CNN訪問時說,首批疫苗數預計運抵芝加哥的僅有15萬劑,連讓所有醫護人員施打都不夠,而在醫護人員均完成疫苗施打後,住在長期護理機構(老人院、療養院)的高風險群將接著施打。

芝加哥市市長萊特福特也呼應了亞瓦迪的說法,她表示,大規模的疫苗生產要到明年才能落實,因此大多數民眾要等到明年年中才可能有施打疫苗機會。

亞瓦迪說,「這段等待施打期,每個人都不應該鬆懈防疫」,她也呼籲市民取消傳統的感恩節聚會,避免病毒在節日期間擴大傳播。

包括芝加哥在內的伊利諾州內醫院,近日接收新冠患者的數量大幅增加,到15日晚間為止,伊州有5581人因為新冠病毒住院,這些住院患者中,多達3371人(約三分之二)是在11月1日以後入院治療,目前的住院人數已經超過該州4月28日的5037人記錄。

此外,住進加護病房的新冠患者,從1日起也增加了58%,同期使用呼吸機的患者則飆升了72%;伊州新冠死亡人數也出現逐漸提高的趨勢,1日之前的平均每天死亡數為41人,到16日時,此數字已經跳升到81人。

至於疫苗施打順序,根據美國國家醫學科學院(National Academy of Medicine,簡稱NAM)接受國家衛生研究院(NIH)與聯邦疾病防治中心(CDC)委託完成的「新冠疫苗公平分配框架」報告(A Framework for Equitable Allocation of Vaccine for the Novel Coronavirus)所提出的施打計畫如下:

第一優先:

●高風險的醫護人員與急救人員。

●患有併發症與基礎性疾病的不分年齡高風險群,聚集居住或多人一起同住的老年人也將優先施打。

第二優先:

●幼稚園到高中的教職員與托兒所員工。

●必要行業工作人員。

●有併發症與基礎性疾病的中風險群。

●遊民收容所、殘障者居住所的住民,還有嚴重精神病患、發育與智力障礙者,及肢體殘障者,以及服務於康復機構的人員。

●監獄、拘留所、管教所囚犯及工作人員。

●其他未包括在第一優先的老年人。

第三優先

●青年人

●少年與兒童

●未在第一與第二優先範圍內的各行業工作人員。

其他未列在上述三類的美國居民,均列入第四階段施打範圍。