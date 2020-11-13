入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

美國移民局 (USCIS)13日發布一項有關入籍的新政策，今年12月1日起，所有提出入籍申請者，都必須使用新的從現行100題增加到128題的題庫，同時考試時的題數，也將從目前的10題增到20題，申請者必須答對12題才能過關；每年協助近500名華人 入籍的華人諮尋服務處對此表示，對於華人來說，新方案的啟動，將使未來準備入籍的時間更久、更難。

移民局網站指出，移民局在去年7月就已提出這項入籍考試的變更計畫，所有在12月1日前提出公民入籍申請者，將依照舊的規定考試，在之後提出入籍申請者，則要用新的題庫準備考試。

移民局說，修訂後的考試增加了更多問題，以測試申請人對美國歷史與成為公民的理解，主題也比以往更多，藉此讓申請人可以更了解美國，修訂後的考試不會改變及格分數，申請人仍必須答對60%的考題，才能通過考試。

不過，新的入籍方案規定，即使申請者已經答對12題，考官仍然需要問完20個題目，以往則是只要申請人答對六題，達到過關標準，考官則不會再繼續提問。

至於65歲及以上，且持有綠卡身分至少20年的入籍申請人，則將維持原來的10道考題，只要答對其中六題即可通過。

華諮處主管公民入籍業務多年的「公民與社區事務」負責人徐婕雯表示，移民局的新入籍方案，可以肯定會讓華人花更多時間準備，且入籍也將變得比以往困難。

她表示，由於現行的入籍考試只要答對六題後，考官就會停止提問，而新的規定，無論是否已經達標，都必須完成回答20題考題，這對華人應考者來說，無形增加很大心理壓力，她說，尤其很大部分參加入籍班課程的申請者，都是「死記硬背」100道題目，一旦題庫與考試當天的題目都增加，很容易引起申請者緊張，並可能影響接下來的有關個人資料問答。

她說，目前入籍考試的應試者，大概都是回答六、七題後就過關，而為了準備入籍，很多人都上了兩三期的課程，每期約三個月，徐婕雯說，新的考試方案施行後，申請入籍者將需要更多時間準備考試，「要入籍將更耗時」。