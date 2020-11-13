川普支持者周末大型示威 華府警長：嚴禁帶槍

華府市警嚴禁示威民眾帶槍，呼籲民眾採和平示威，確保無人受傷且無財產受損。（記者張筠 / 攝影）

美國總統大選 後，華府 支持川普 總統的個人和團體計畫本周末上街示威，質疑部分地區的計票方式，反對媒體預測的大選結果；為維護社區安全，華府警察局長紐斯漢姆(Peter Newsham)13日表示，示威民眾嚴禁帶槍，警方針對此次集會的首要任務是確保無人受傷且無財產受損，讓所有民眾有安全、和平表達訴求的渠道。

部分川普支持者和「白人民族主義」(white nationalist)團體計畫14日到華府街頭舉行「讓美國再次偉大」(MAGA)的百萬人集會和遊行，為川普所謂的「大選被偷」(stolen election)示威抗議，也反對媒體所稱的「白登勝選」，要求部分州重新計票。

華府對這些集會早有準備，市警局長紐斯漢姆表示，市府和警方本周已留意多個川普支持團體的社交媒體帳號，追蹤集會動態，在部分地區增加警力，目前未知集會人數的確切數字，但遊行民眾預計14日早從「自由廣場」(Freedom Plaza)出發，向最高法院前進。

紐斯漢姆表示，警方已嚴格禁止民眾帶槍，擁有華府「隱密持槍證」(concealed-carry permit)的民眾也不可帶槍到示威場所，「市警從部分社交言論中察覺，有部分個人和組織計畫帶槍，讓人擔憂」，他說，有些外來民眾不清楚華府法規，擔心他們越界違法。

市警表示，大選後不同政黨和支持者的分歧明顯，隱患增加，華府又是政治中心，市府擔心未來草根團體和示威民眾之間的集會和衝突會越來越多，「但市警在協調政治示威方面有很多經驗」，民眾不用擔心；市府數據顯示，今年華府已有逾1000場政治示威。

紐斯漢姆呼籲示威民眾採取和平方式，避免暴力衝突，讓所有人都有平等發聲、自由表達訴求的平台。