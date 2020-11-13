我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波特萊特事務所解除川普賓州訴訟委任關係

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

新州一診所貼告示稱新冠為「中國病毒」遭網民抨擊

記者張晨／紐約報導
新州一診所張貼告示稱新冠為「中國病毒」。(取自Annesia Paraison臉書)
新州一診所張貼告示稱新冠為「中國病毒」。(取自Annesia Paraison臉書)

新澤西州一名脊椎指壓治療師因近日在辦公室外張貼「中國病毒」的標語被患者拍下，上傳至社交媒體上遭到網友猛烈抨擊，稱其為種族主義者。

帖子的原作者帕萊森(Annesia Paraison)本周在治療師朱利安(Kevin Julian)位於澤西城(Jersey City)的辦公室外拍下了一張關於提醒新冠肺炎注意保持社交距離的告示，並上傳到臉書上。

根據照片顯示，告示上寫道，「親愛的病人，在中國病毒肆虐的這段時間，請遵守社交距離的六呎規則，且在此期間只能有兩個人在接待室等候。」

帕萊森表示，她是和17歲的女兒娜拉(Nala)當天一起來到這家診所就醫，按計畫，這是娜拉第一次與該治療師見面。

而據帕萊森回憶，當他們走進去的時候，前台沒有人，在簽到時，女兒娜拉指著前台窗戶上的標牌對自己說，「媽媽，你看。」並明確指出了寫著「中國病毒」的地方，「我們應該離開這」。

帕萊森同意了女兒提出離開的想法，並拍下了照片，「這太瘋狂了！」她說，自己和女兒同樣作為少數族裔認為，將新冠成為「中國病毒」是種族歧視

這張照片被分享在澤西城有色人種女性的Instagram頁面上，評論者們譴責了這張照片，並試圖引起當地和州官員的注意。

世界衛生組織(World Health Organization)建議，在命名疾病時不要使用地理位置，稱「對某些社區或進行污名化，會產生意想不到的負面影響」。

川普總統將新冠稱為「中國病毒」而受到批評，今年3月，他曾表示，不認為這些言論帶有種族主義色彩。

發表在「健康教育與行為」(Health Education & Behavior)雜誌上的一項研究發現，隨著新冠病毒歧視性言論的增多，反亞洲偏見的下降趨勢又有所升溫。

目前朱利安的辦公室拒絕就此事件發表置評。

編輯推薦

中國 種族歧視 社交距離

上一則

詐騙銀行與購屋者300萬 芝華商認罪 恐關20年

延伸閱讀

疫情數字屢創新高 新州准地方政府實施商業宵禁

疫情數字屢創新高 新州准地方政府實施商業宵禁

第二波疫情再掀搶購潮？ 超市：已有準備

第二波疫情再掀搶購潮？ 超市：已有準備
節日將近…新州社區食儲求助 盼捐贈食物、徵志願者

節日將近…新州社區食儲求助 盼捐贈食物、徵志願者

新州佛光會 感恩季捐贈南平原市食物

新州佛光會 感恩季捐贈南平原市食物
新州再撥6000萬元 為合格商家紓困

新州再撥6000萬元 為合格商家紓困
9家醫院爆滿 新州准地方政府實施商業宵禁

9家醫院爆滿 新州准地方政府實施商業宵禁

熱門新聞

休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33
川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州務卿駁斥：共和黨稱計票錯誤「毫無根據」

2020-11-07 19:34
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋
伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸

「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸
新冠突變速度驚人！他染疫3次、治療154天仍病逝

新冠突變速度驚人！他染疫3次、治療154天仍病逝