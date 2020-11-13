新州一診所貼告示稱新冠為「中國病毒」遭網民抨擊

新州一診所張貼告示稱新冠為「中國病毒」。(取自Annesia Paraison臉書)

新澤西州一名脊椎指壓治療師因近日在辦公室外張貼「中國 病毒」的標語被患者拍下，上傳至社交媒體上遭到網友猛烈抨擊，稱其為種族主義者。

帖子的原作者帕萊森(Annesia Paraison)本周在治療師朱利安(Kevin Julian)位於澤西城(Jersey City)的辦公室外拍下了一張關於提醒新冠肺炎注意保持社交距離 的告示，並上傳到臉書上。

根據照片顯示，告示上寫道，「親愛的病人，在中國病毒肆虐的這段時間，請遵守社交距離的六呎規則，且在此期間只能有兩個人在接待室等候。」

帕萊森表示，她是和17歲的女兒娜拉(Nala)當天一起來到這家診所就醫，按計畫，這是娜拉第一次與該治療師見面。

而據帕萊森回憶，當他們走進去的時候，前台沒有人，在簽到時，女兒娜拉指著前台窗戶上的標牌對自己說，「媽媽，你看。」並明確指出了寫著「中國病毒」的地方，「我們應該離開這」。

帕萊森同意了女兒提出離開的想法，並拍下了照片，「這太瘋狂了！」她說，自己和女兒同樣作為少數族裔認為，將新冠成為「中國病毒」是種族歧視 。

這張照片被分享在澤西城有色人種女性的Instagram頁面上，評論者們譴責了這張照片，並試圖引起當地和州官員的注意。

世界衛生組織(World Health Organization)建議，在命名疾病時不要使用地理位置，稱「對某些社區或進行污名化，會產生意想不到的負面影響」。

川普總統將新冠稱為「中國病毒」而受到批評，今年3月，他曾表示，不認為這些言論帶有種族主義色彩。

發表在「健康教育與行為」(Health Education & Behavior)雜誌上的一項研究發現，隨著新冠病毒歧視性言論的增多，反亞洲偏見的下降趨勢又有所升溫。

目前朱利安的辦公室拒絕就此事件發表置評。