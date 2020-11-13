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詐騙銀行與購屋者300萬 芝華商認罪 恐關20年

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
黃思亦。(本報檔案照片)
黃思亦。(本報檔案照片)

遭控電信詐欺罪(wire fraud)的芝加哥華埠知名地產開發商黃思亦(See Y Wong，61歲)，13日向聯邦法官認罪，他因涉嫌向銀行說謊且詐騙華裔購屋者大筆定金，導致銀行、購屋者損失近300萬元而遭告上法庭，電信詐欺罪最高可處20年有期徒刑。

在今年7月底開庭時仍堅拒認罪的黃思亦，13日透過視訊聽證出庭，在討論犯罪細節前，法官諾格爾(Charles Norgle)詢問他是否感覺很好，是否吃過早餐，黃思亦回答「我剛喝了咖啡」，法官稍後詢問他是否認罪？黃回答「我認罪，法官大人」。

黃思亦是因其處理有關華埠運河街公寓開發案(Canal Crossing condominium)而遭控罪，根據起訴書，黃持有的翡翠房屋(Emerald Homes)於2007年取得國泰銀行(Cathy Bank)1370萬元貸款，該資金主要作為該公司開發華埠運河街60個公寓單位的開發經費，當年正值經濟嚴重衰退時期，芝城的房產也受到衝擊。

根據法院文件，黃思亦取得銀行貸款同時，也打出「先付購房款，可享大折扣」的手法，在房子還未建造完成前，向有意購房者者收取大筆購房現金，然而此舉未事前獲得銀行同意，而且黃思亦收到客戶的預付房款後，直接去支付個人貸款及其他開銷，完全未遵照規定存入銀行的「第三方託管帳戶」(escrow account)。

當國泰銀行發現這些房屋竟遭折價售出時，啟動了銀行對這些房屋的債權(lien)，迫使新房主必須付清市售價與黃思亦折扣價間的差額。

目前保釋在外的黃思亦，因此導致國泰銀行損失180萬元，而以折扣價向黃思亦購屋者，總計也損失了100萬元。

黃13日認罪的案件，與麥德根案並無關連，早在2014年黃思亦就知道FBI已經盯住其詐騙行為，為使自己有減刑機會，主動表示願意擔任汙點證人，協助調查蘇禮仕的種種可能犯罪事實，期間並錄下伊利諾州政壇大老麥德根(Michael Madigan)涉及貪腐弊案的相關證據。

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