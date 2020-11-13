在戶外帳棚、冰屋用餐真的安全嗎？

專家指出，戶外用餐區空氣越流通越安全。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州全面禁止餐廳堂食，加上天氣變冷，大芝加哥區許多餐館為維持繼續營業，紛紛推出各種設計多樣的戶外用餐區，其中包覆性的冰屋(igloo)、圍起塑膠布擋風的帳棚最為常見，究竟這些戶外用餐場所是否真的比室內安全？專家們指出，關鍵在於「通風」，儘管帳棚位於戶外，但如增加了擋風牆，就可能削弱了空氣流通性，同時也讓坐在戶外的防疫 優點打折扣。

「早安美國 」(Good Morning America)節目與維吉尼亞大學工程學教授馬爾(Linsey Marr)合作，對病毒如何從所選擇的用餐環境中，於餐桌間散播開來，做了說明與展示。

馬爾說，假使有染疫者與你一同坐在戶外帳棚用餐區，當這些感染者說話或呼吸時，就會把病毒釋放到空氣中，就像抽菸時一樣，因為在戶外沒有牆壁，室外空氣稀釋了可能飄在空氣中的病毒，且風會把病毒帶向四面八方，減少了其他人感染機率。

然而如果將帳棚加上擋風牆，就可能因此阻擋了風，假使四面都增加了牆壁，那麼也就失去戶外用餐的好處。

她也提到，小冰屋將每桌用餐者都互相隔離，的確減少了相互感染機會，但如在同冰屋用餐者中有人感染，那麼病毒瀰漫在空氣中的機率很高，坐在同一冰屋的所有人感染率也大大增加，她建議，到小冰屋吃飯的話，最好跟家人或時常見面的人一起，而且要確保在上一桌客人離開20分鐘後再進入用餐，這樣才能讓冰屋有通風機會。

馬爾說，餐館戶外用餐區還是需要遵守室內的防疫規定，每張桌子距離必須分開一段距離，她表示，最理想的是相隔10呎，且沒有吃東西時應該戴上口罩，並進量減少與服務生的接觸，同時保持良好的衛生習慣。

南加大 流行病學教授李莫茵(Anne Rimoin)表示，空氣越流通越好，有些餐館有遮陽棚、有側牆，但正面是開放的，這種絕對又比全封閉的場所安全。

此外她建議，餐館應將音樂聲量調低，否則音樂越大聲，意味著在場的每個人必須提高音量說話，等於釋放更多病毒；至於許多餐館因應冷天設置的加熱燈是否有助於空氣流通？專家表示，這些加熱燈可能會增加一點空氣流通，但不會像風吹一樣，稀釋任何病毒。