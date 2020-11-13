我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波特萊特事務所解除川普賓州訴訟委任關係

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

在戶外帳棚、冰屋用餐真的安全嗎？

特派員黃惠玲╱綜合報導
專家指出，戶外用餐區空氣越流通越安全。(特派員黃惠玲/攝影)
專家指出，戶外用餐區空氣越流通越安全。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州全面禁止餐廳堂食，加上天氣變冷，大芝加哥區許多餐館為維持繼續營業，紛紛推出各種設計多樣的戶外用餐區，其中包覆性的冰屋(igloo)、圍起塑膠布擋風的帳棚最為常見，究竟這些戶外用餐場所是否真的比室內安全？專家們指出，關鍵在於「通風」，儘管帳棚位於戶外，但如增加了擋風牆，就可能削弱了空氣流通性，同時也讓坐在戶外的防疫優點打折扣。

「早安美國」(Good Morning America)節目與維吉尼亞大學工程學教授馬爾(Linsey Marr)合作，對病毒如何從所選擇的用餐環境中，於餐桌間散播開來，做了說明與展示。

馬爾說，假使有染疫者與你一同坐在戶外帳棚用餐區，當這些感染者說話或呼吸時，就會把病毒釋放到空氣中，就像抽菸時一樣，因為在戶外沒有牆壁，室外空氣稀釋了可能飄在空氣中的病毒，且風會把病毒帶向四面八方，減少了其他人感染機率。

然而如果將帳棚加上擋風牆，就可能因此阻擋了風，假使四面都增加了牆壁，那麼也就失去戶外用餐的好處。

她也提到，小冰屋將每桌用餐者都互相隔離，的確減少了相互感染機會，但如在同冰屋用餐者中有人感染，那麼病毒瀰漫在空氣中的機率很高，坐在同一冰屋的所有人感染率也大大增加，她建議，到小冰屋吃飯的話，最好跟家人或時常見面的人一起，而且要確保在上一桌客人離開20分鐘後再進入用餐，這樣才能讓冰屋有通風機會。

馬爾說，餐館戶外用餐區還是需要遵守室內的防疫規定，每張桌子距離必須分開一段距離，她表示，最理想的是相隔10呎，且沒有吃東西時應該戴上口罩，並進量減少與服務生的接觸，同時保持良好的衛生習慣。

南加大流行病學教授李莫茵(Anne Rimoin)表示，空氣越流通越好，有些餐館有遮陽棚、有側牆，但正面是開放的，這種絕對又比全封閉的場所安全。

此外她建議，餐館應將音樂聲量調低，否則音樂越大聲，意味著在場的每個人必須提高音量說話，等於釋放更多病毒；至於許多餐館因應冷天設置的加熱燈是否有助於空氣流通？專家表示，這些加熱燈可能會增加一點空氣流通，但不會像風吹一樣，稀釋任何病毒。

編輯推薦

防疫 南加大 美國

上一則

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

下一則

詐騙銀行與購屋者300萬 芝華商認罪 恐關20年

延伸閱讀

強風蹂躪 戶外用餐區一片狼藉

強風蹂躪 戶外用餐區一片狼藉
圖輯／紐約疫情下的萬聖節 布魯克林「鬼屋」驚悚度破表

圖輯／紐約疫情下的萬聖節 布魯克林「鬼屋」驚悚度破表
冬季餐館戶外營業 費城頒新規

冬季餐館戶外營業 費城頒新規
費城公布冬季餐館戶外營業指南

費城公布冬季餐館戶外營業指南
聖荷西新世紀廣場戶外用餐區 汽車衝撞8人受傷

聖荷西新世紀廣場戶外用餐區 汽車衝撞8人受傷
「艾蜜莉在巴黎」諷深盤披薩 芝店東：殘酷無情

「艾蜜莉在巴黎」諷深盤披薩 芝店東：殘酷無情

熱門新聞

休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33
川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州務卿駁斥：共和黨稱計票錯誤「毫無根據」

2020-11-07 19:34
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋
伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸

「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸
新冠突變速度驚人！他染疫3次、治療154天仍病逝

新冠突變速度驚人！他染疫3次、治療154天仍病逝