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東京大學研究：新冠病毒變異後傳染性可能更強

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

特派員黃惠玲╱綜合報導
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

遭控對聯邦當局做出虛假陳述的俄亥俄州立大學醫學院風濕病和免疫學專家鄭頌國(Song Guo Zheng，58歲)，12日在該州聯邦法庭認罪，鄭頌國涉嫌在申請美國國立衛生研究院(NIH)410萬經費時，隱瞞曾長期參與了中國「人才計畫」及與中國機構合作，也未揭露中方對其提供額外補助資金信息，這項虛假陳述罪最高可判處五年監禁。

司法部指出，今年5月22日，鄭頌國搭乘包機抵達阿拉斯加的國際機場，正准備轉另一架飛往中國鄭州的包機時被捕，他隨身攜帶三大袋行李、一個小手提箱和一個公文包，公文包內有兩台筆記本電腦、三部手機、幾個USB、數個銀色試管，還有他家人過期的中國護照、中國的房契等。

FBI反情報部門助理主任柯勒爾(Alan E. Kohler, Jr.)對此案表示，違反美國法律的人不會有辦法逃脫的，「無論是午夜穿越阿拉斯加的班機，還是在眾目睽睽下藏身，我們都會找到你，並將你繩之以法」。

俄州南區聯邦檢察官德維勒斯(David M. DeVillers)說，鄭頌國對中國承諾要強化該國的生物醫學研究，在美國雇主開始對他是否遵守美國納稅人資金取得規則而展開行政程序時，即準備逃離美國。

起訴書顯示，鄭頌國的案件涉及到他在俄亥俄州大學，以及他之前在南加州大學和賓夕法尼亞州立大學工作期間均未透露其獲得中國政府的資金資助。

調查人員指出，鄭頌國從2013年開始就加入了中國人才計畫(千人計畫)，這是中國政府設立的項目，主旨在招募具有知識或接觸過技術知識產權人才，從那時開始，鄭就利用美國的研究成果讓中國人民受惠，然而鄭頌國沒有披露期間的利益衝突，也沒有向他的美國雇主及NIH披露自己與海外的關連。

鄭頌國原籍安徽池州，曾經畢業和工作於安徽醫科大學和上海醫學大學。根據華中科技大學同濟醫院網站的公開信息，鄭頌國在2014年被聘為華中科技大學同濟醫院的客座教授；長期從事免疫調節T細胞的誘導，發育和維持機制的研究，是國際上發明TGF-β誘導調節T細胞工作的領先科學家。

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