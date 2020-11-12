憂慮疫情防護不足 費城至少1500護士罷工

費城疫情 不斷升溫，兩家醫院超過1500名護士宣布罷工 。賓州護士與專業人士工會(Pennsylvania Association of Staff Nurses and Allied Professionals)12日聲明稱，護士們「無法忍受醫院不安全的工作安排，嚴重威脅醫患安全」。

據CNN報導，罷工的主要原因是愛因斯坦醫院(Einstein Medical Center)與聖克利斯醫院(St. Christopher's Hospital for Children)的護士工會，未能與兩家醫院的母公司就新合同達成一致。

根據罷工聲明，一線護士希望採取行動來保護自身及患者的安全，迎接即將到來的第二波疫情。工會副主席Maria Plano指責醫院的運營方只顧盈利，卻拒絕對醫護人員和醫院投資，「聖克利斯醫院的總裁只有在工會要求的情況下才願意與我們見面開會；我們生活在對沖基金控制一切的時代。」

此外，聖瑪麗醫院(St. Mary's Medical Center)與菲茲傑拉德醫院(Mercy Fitzgerald Medical Center)的護士代表也已提交為期10天的罷工通知。兩家醫院與工會仍在商議合同，如能達成一致將避免額外1000名護士罷工。

愛因斯坦醫療發言人表示，醫院正在與工會積極談判，「希望為醫院1100名護士提供公平、有競爭力的工資和福利，並繼續為居民提供高質量醫療服務。我們期待在不發生罷工的情況下達成合同，也會在工會罷工期間繼續對外開放。」