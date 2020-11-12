9家醫院爆滿 新州准地方政府實施商業宵禁

大西洋醫療醫院宣布爆滿，無法接待新患者。(醫院網站)

新澤西州禁夜間堂食、青少年跨州比賽等規定12日生效，州長墨菲同日表示各地方政府有權實施宵禁，要求非必要商業晚8時關閉。新州 醫療資源吃緊，衛生廳長Judith Persichilli表示，9家醫院已宣布爆滿(divert)，無法接受新病人入院。

墨菲援引一項統計數據稱，在疫情爆發初期時80%的感染發生在健身房、餐廳等室內公共場所，「如果地方政府不希望出臺額外的宵禁規定，他們也有權這麼做。疫情控制的重點在於一些熱點區域(hot spot)，因此我們需要保證地方政府能夠採取行動。」

新州12日公布3517例新增新冠病毒感染確診病例，6天內第4次突破3000大關；單日18人死亡，染疫住院人數1827，再次創下5個月新高。

新州9家醫院宣布爆滿，大西洋醫療(AtlantiCare Regional Medical Center in Egg Harbor Township)發言人Jennifer Tornetta呼籲居民在就醫前先致電詢問。

包括聖弗朗西斯醫院(St. Francis Medical Center in Mercer County)、大西洋醫療、傑佛遜醫院(Jefferson Washington Township Hospital)、東橘醫院(East Orange General Hospital)等多家醫院出現爆滿情況。

新州本周檢測確診率高達10.14%，創下半年來新高。然而墨菲12日強調目前沒有關閉所有公校 的計畫，稱校園仍然安全，與鄰近的紐約和費城政策截然相反。

費城學區此前宣布延長網課時間；紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)12日也重申，只要7天平均確診率突破3%，全市公校將立即關閉，而且市府目前已經就這一情況做準備，所有公校可以隨時全部轉回線上教學。