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馬州多郡收緊防疫 餐館業者苦撐 經營靠「好天氣」

記者羅曉媛／馬州報導
伴隨大華府地區疫情反彈，各商家想盡辦法維持生計，除了戶外用餐，還參與多個平台的送餐服務。(記者羅曉媛/攝影)
伴隨大華府地區疫情反彈，各商家想盡辦法維持生計，除了戶外用餐，還參與多個平台的送餐服務。(記者羅曉媛/攝影)

華府七天日均新增確診12日再度突破3000例，繼馬州州府收緊防疫之後，喬治王子郡、安奧蘭多郡(Anne Arundel)等人口較多的轄區12日也加強防疫限制，餐館堂食不得超過客容量的25%，這也令即將迎來假日旺季的餐飲業者進退兩難，許多人指望「好天氣」維持經營。

馬州11日下午5時起生效的防疫新規，限制餐館室內就餐不得超過客容量50%，室內聚會不得超過25人，喬治王子郡則在此基礎上更進一步，戶外聚會不得超過25人，室內聚會不得超過十人，餐館堂食不得超過客容量的25%，戶外就餐不得超過50%；健身房、保齡球館頁不得超過客容量的25%，零售商店仍可維持客容量50%的上限。

喬治王子郡作為馬州第二大轄區，這是郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)自疫情爆發以來首次重新啟動更嚴格的防疫措施，將從本周日(15日)下午5時起生效；艾索布斯還要求所有人除非做劇烈運動，外出都要戴口罩，並將加強執法，確保各界遵守防疫措施。

馬州人口最多的蒙郡本周稍早已啟動較嚴格的防疫措施，餐館、商店均不得超過客容量的25%；而且大華府地區近兩日陰雨濛濛，也影響到戶外就餐的生意。

蒙郡歐式餐館Irish Inn的經歷卡薩迪(Frank Cassady)說，由於堂食不得超過25%，業者基本就靠戶外就餐活著，「換句話說，很依賴天氣好壞」，但情況極不穩定。

感恩節原本是餐飲業一年中最忙碌的季節，但「現在前景不明」，卡薩迪說，現在各商家就是竭盡所能努力經營，如果能撐過冬天，應該會好起來。

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