疫情惡化快速 芝發布「居家建議」 強烈呼籲市民勿外出

芝加哥市發布「居家建議」，強烈呼籲市民16日起非必要勿外出。(芝加哥市長辦公室)

芝加哥 市新冠疫情 惡化快速，市長萊特福特12日宣布，從下周一(16日)開始，任何婚喪喜慶聚會，人數均不准超過10人，她並發布「居家建議」(stay-at-home advisory)，強烈呼籲市民16日起，除非買菜、拿藥、取外賣，或上班上學，否則不要出門，衛生局局長亞瓦迪說，假使民眾仍舊我行我素，年底前該市至少還會有1000人死於新冠肺炎 。

萊特福特說，包括生日派對、婚禮、葬禮、商業會議、社交活動等，不論在室內或戶外舉行，參與人數均不得超過10人；不過，健身房、零售店及按摩、美甲店，還有電影院，只要按照原來的客容量標準即可，不受新的規定限制。

至於「居家建議」方面，還包括要求民眾一旦外出，務必保持六呎距離，並戴上口罩；避免非必要的外州旅行，如果一定要到外州，回到芝城時一定要遵守隔離或出具檢疫證明；不要邀請家人之外的任何人到家中參加聚會；利用遠距交流溝通方式，取代親自拜訪親友，尤其是感恩節期間。

這項「居家建議」預計先實施30天。

亞瓦迪指出，如果依照目前的疫情傳播速度，市民不做任何行為改變的話，年底前，估計芝加哥至少還有1000人會死於新冠肺炎，她說，芝市12日的確診率已經高達14% ，平均七天單日新增病例為1900例，這也是疫情爆發以來的新高點。