麻州被評全美最佳科技州 疫後遠距上班將帶來衝擊

麻州在「全美科技及科學集聚地」排名第一，擁有麻省理工學院等名校是麻州吸引和集聚人才的優勢之一。(記者唐嘉麗／攝影)

加州 智庫米爾肯(Milken) 12日公布「全美最佳科技科學州」(technology and science clusters)報告，麻州 在綜合考量學術、公私研發基金、人力資源等105項標準後的評分最高，名列第一；研究報告指出，疫情帶來的遠程工作和趨勢將帶來結構性變化，未來將會衝擊許多科技州。

米爾肯自2002年以來，每兩年做一次全美科技集群排名；研究報告指出，麻州自2002年來一直保持科技領先地位，在2020年總體排名中名列第一；麻州擁有高水平的研發資金，蓬勃發展的生物技術行業，高度集中的電腦和信息科學專家，以及資金雄厚的高等教育機構。今年評比中，麻州在科技研發、人力資源投資等類別也領先全美各州；在風險資金和企業結構，及科技科學就業 人力等項排名第三。

該報告主要作者科洛登(Kevin Klowden)說，這些資產將使麻州在疫後有強大的反彈恢復力；但疫情將為麻州和其他高成本州帶來大問題：許多辦公室雇主現在仍處於在家工作模式，即使疫後也計劃讓大量員工遠程工作；這種情況可能對波士頓、聖荷西、舊金山、紐約等高生活成本地區有傷害，但有利成本較低的科羅拉多和新罕布夏州。

他說，麻州有麻省理工學院和哈佛大學等名校仍是核心優勢，尖端的衍生公司和初創公司以及風險投資和私募股權基金的集中度仍將存在，並不可能一夕轉變；但未來麻州公司要擴張時，那些在疫後採取靈活政策、讓員工在家上班的公司將無可避免地會考慮雇用住在生活成本較低地區的科技人才；這對科技人才未來在做在定居何地、在哪就業的決定時，會成為麻州科技業繼續吸引和聚集科技人才的實際威脅。

「科技業還會持續在麻州發展嗎？ 」，他說，「這是我們不確定和想到知道的答案」。

2020年米爾肯「全美科技及科學集聚地」排名前十名的依次為：麻州、科羅拉多、加州、馬里蘭、華盛頓、猶他、新罕布夏、維吉尼亞、德拉瓦、俄勒岡。