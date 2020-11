印州新增染疫人數創新高 州長下令限制群聚人數

印第安納州近日染疫人數居高不下。(印州衛生廳臉書)

印第安納州州長霍科姆(Eric Holcomb)宣布,由於該州新冠病毒導致住院與死亡的人數急遽上升,15日開始,他將對全州92個郡縣中的87個地區,採取限制聚會人數的措施。

印州12日新增6654個新冠確診者,死亡人數則增加了51名,兩項數據都達到新高,住院人數2569名。

蓋瑞市的衛生局局長瓦克爾(Roland Walker)說,這是正確的作法,尤其年底接近,人們有更多機會群聚,一旦有10到15名家族成員聚集在室內的活動增加,接著就會出現染疫人數飆升,他說,「網路聚會、戴口罩」將是年底到明年初的生活常態。

霍科姆的新防疫 規定將從15日起實施,包括在高風險的「紅色」郡縣限制群聚人數不能超過25人,次風險的「橘色」郡縣則不能超過50人聚會,此外,新規也將限制幼稚園到高中的體育及課外活動參與人數,州長也同時把該州口罩令再度延長實施一個月。

霍科姆在9月底時,宣布取消印州所有商業與聚會的限制,從全面開放後,印州醫院的新冠患者增加了兩倍,平均七天死亡人數也從每天10人提高到38人。

印州首席醫療官韋弗(Lindsay Weaver)說,該州蒙斯特的的社區醫院(Community Hospital in Munster)是輝瑞新冠疫苗 在印州的首批五家試點醫院之一,其他四家還有Clark Memorial in Jeffersonville、IU Methodist in Indianapolis、Deaconness in Evansville以及Parkview Health in Fort Wayne,這五家醫院將向醫護人員先行提供疫苗施打。

她表示,輝瑞最早可能會在11月的第三周向聯邦政府 尋求緊急批准,如獲通過就會開始施打,她也提到,Moderna公司生產的第二種疫苗,今年年底前也有望運送到印州做有限的使用。

不過她也補充,一般大眾要施打疫苗,可能還要再等好幾月時間,但至少醫護人員可以先打疫苗,保留醫療資源,才能減少新冠病毒對該州帶來更嚴重的傷害。