AAA：疫情衝擊 感恩節出行減少500萬人 搭機人數跌五成

AAA預測今年感恩節搭機人數將比去年減少五成。(特派員黃惠玲/攝影)

新冠疫情 使民眾對外出旅行的健康安全產生疑慮，加上疫情導致高失業率，且多州衛生官員鼓勵民眾待在家中避免感染，美國汽車 協會（AAA）預測，今年感恩節出行人數將比去年同期下跌10%，這也是從2008年大蕭條以來，跌幅最大的一年，其中計畫開車出遊的人數微幅減少4.3%，搭機人數少了近五成，乘坐公共交通工具者更遽降近八成。

根據AAA的預測，今年感恩節約有5000萬人計畫出行，比去年同期至少減少500萬人，其中今年有4780萬人將選擇開車作為交通方式，比率高達95%。

搭機旅遊人數則將比去年同期減少47.5%，根據AAA資料，這也是有史以來最大的降幅，而感恩節期間的機票價格也跌到三年來的最低水平。

至於搭乘公共汽車、火車或郵輪的旅客，將比去年暴跌76.2%，美國汽車協會表示，主要是因為郵輪仍然停開，且民眾考慮搭乘公共交通工具很難保持社交距離，因此傾向選擇自己開車出行。

感恩節出行的民眾減少，預計公路交通流量也會降低，不過在主要的城市地區，部分常常出現交通瓶頸的路段，延誤將更嚴重，AAA預估這些地方的交通壅塞情況，將比平常嚴重達30%，而感恩節前一天(25日)下午車流將達節日高峰。

此外，今年感恩節前後的汽油價 格將比去年便宜，對計畫開車出行者是個好消息，AAA指出，今年每加侖油價將比去年便宜將近0.5元，事實上，10月份的每加侖平均油價已經跌到15年來同期的最低價。

AAA也提醒計畫感恩節出行的民眾，別忘了查詢目的地所在州府、地方政府是否有特別的旅行防疫命令要求，例如紐約州規定任何人抵達紐約前三天，都必須進行測試並呈陰性，然後在抵達後隔離3天，再於第4天進行另一次測試；芝加哥市也將全美50州依照疫情輕重分成「紅、橘、黃」三級而要求旅客隔離14天或出具檢測陰性證明。