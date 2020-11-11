「反亞裔」攻擊 華府茶莊業主被噴辣椒水

「茗覺」茶莊位於華府市中心，今年2月新開張，除了受疫情衝擊，如今也遭遇族裔歧視。（記者張筠 / 攝影）

位於華府 市中心的「茗覺」(Valley Brook Tea)茶莊10日受到「反亞裔 攻擊」，一名非裔 男青年闖進商店對老闆張韻晗噴辣椒水，張韻晗險些暈厥，案發隔天他仍堅持開業，表示從沒想過自己的店面會遭遇此事，不少顧客11日也冒雨來慰問；警方將此案定為針對亞裔的族裔攻擊(anti-Asian attack)，公開錄像，呼籲民眾協助辦案。

「茗覺」是張韻晗一家人堅持的事業，今年2月新開張，但一個月後就因新冠疫情關閉，好不容易5月重新開業，堅持至今生意略有起色，卻又遇到族裔歧視案件。

「茗覺」位於華府市中心P街2101號，偶爾會有遊民經過或在店門口逗留，平時張韻晗都溫和處理人際關係，除非遊民或閒雜人士干擾他的顧客，否則他不會與人正面衝突。

然而10日早晨開業沒多久，張韻晗就聽到一名非裔青年在街對面大喊「中國茶！」(Chinese tea)、「新冠病毒！」(Covid-19)，然後闖進店內，張韻晗為了保護自己和店面，拿出辣椒水要求該青年離開，沒想到對方也突然掏出辣椒水直對張韻晗的臉噴，「辣椒水進到口鼻，噴到手臂，沾到衣服，我幾乎無法呼吸，掙扎著到店門口想向行人求助，但路上也沒人」，隨後立即報警，「辣椒水帶來的灼燒感持續了幾小時才退去」。

張韻晗描述該非裔青年在20-30歲左右，對他噴辣椒水後又到「茗覺」對面的「DC Cafe」搶了店主的咖啡和飲料；張韻晗將監控錄像在社交媒體上公開，警方將此案定義為「反亞裔攻擊」，呼籲知曉線索的民眾撥打(202)727-9099協助辦案。

華府商家在總統大選前為避免社會動盪，都有不同程度的防護，「茗覺」也用大紙張將門窗貼住，避免店內財務被人盯上，「但上周六大選結果出來後就拆掉了」，沒想到這周就被攻擊。這不是「茗覺」第一次受害，幾個月前曾有人搶走店內的貴重物品，「如果此類案件經常發生，我完全無法專心做生意」，這也是他將監控錄像曝光的原因，希望社區有意識。

案發隔天張韻晗和妻子仍堅持開業，不少顧客也冒雨到店裡慰問。