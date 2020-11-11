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旅館與民宿 伊州病毒傳播新熱點

記者陳曼玲╱綜合報導
伊州禁止餐館堂食，旅館房間與民宿變成為最新派對熱門地點，也衍生病毒擴大傳播問題。(pexels)
伊州禁止餐館堂食，旅館房間與民宿變成為最新派對熱門地點，也衍生病毒擴大傳播問題。(pexels)

伊利諾州為了抑制新冠疫情傳播，10月下旬起陸續關閉了全州的酒吧、餐廳堂食，然而一些民眾卻因此尋找其他聚會場所，尤其坊間便宜的旅館民宿，躍升成為最受歡迎的派對地點，這些地方更因此變成傳染病毒的主要管道，有鑑於此，芝加哥市區長提議，市府應針對這些「防疫漏洞」採取行動，才能有效遏止病毒傳播。

芝加哥第42區區長雷利(Brendan Reilly)說，州府禁止室內喝酒用餐，在此同時許多旅館費用因為疫情降價，民眾的聚會因此轉向租用旅館房間或Airb&b民宿開派對，有時聚會人數多達60到80人，彼此還沒戴口罩或保持社交距離，導致這類活動可能變成傳染病毒的淵源。

雷利說，被用來開趴聚會的旅館多數領有開業執照，據他了解，伊州旅館住宿協會(Illinois Hotel & Lodging Association)成員都遵守防疫規定，但還是有其他旅館利用禁令變相牟利。

雷利說，由於市府對違反禁令的酒吧餐廳開罰，抑制了疫情傳播，但同時卻助長民眾於飯店、民宿和私人住宅中舉辦派對的行為，他要求市府提出方案管理私人聚會。

芝市府商業及消費者保護局(Department of Business Affairs and Consumer Protection)局長愛斯卡雷諾(Rosa Escareno)回應表示，市府已和旅館協會商討，並與警察局合作，要求旅館業者制訂方針，加強防範旅館內舉行群聚活動。

芝市10月份頒布的「房屋分享/假期出租」(home-sharing/vacation rental)修正法案中規定，芝市民宿最少要連續租借兩晚，且一個房間內最多只能兩人入住，一棟房子內最多可出租六個房間，因此依照規定的話，屋內不能超過12人，一旦違規將處以5000到1萬元罰款。

伊州旅館住宿協會總裁傑克森(Michael Jacobson)說，該協會將加強旅館保全措施，如有房客舉報房間有嘈雜的聚會聲音，旅館會盡快派人處理並終止聚會。

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