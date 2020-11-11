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第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州從疫情爆發後，在州長普立茲克主導下，率先執行居家避疫及口罩命令，日前更成為全美現階段唯一全面禁止餐館堂食的州別，然而各種防疫措施，似仍無力挽回該州最近持續惡化的疫情，11日伊州創下新增1萬2657人感染新冠肺炎病毒的新高，而新增145名死者，更是該州五個多月來首次重現死亡數達三位數的紀錄。

到11日為止，伊州累計染疫人數達52萬3840人，死亡人數累計為1萬434個，值得注意的是，之前已經疫情受到控制的長期照護中心、療養院，近日又出現死亡病例，一家位於拉謝爾郡(LaSalle)的退伍軍人之家，11日有三名住戶因新冠死亡。

普立茲克多次將疫情失控歸罪於各地方政府沒有確實執行防疫令，才導致今天感染與死亡人數遽增的情況，他也提到，不排除考慮再度施行居家避疫令，他重申希望各地方政府配合，以遏止病例激增，「假使到現在，地方政府都不協助落實禁止堂食、縮減群聚人數等命令，無疑就是大錯特錯」。

伊州衛生廳11日也發佈新的防疫指南，主要敦促州民在接下來三周「盡可能待在家中」，包括盡量在家工作，避免參加即使是小型的活動與聚會，除了買菜、拿藥或去接受病毒檢查之外，盡可能不要出門。

普立茲克也提到，部分地區已經出現比第一波疫情時高出兩倍的住院人數，他警告，假使疫情沒有好轉，醫生們預測到感恩節前，加護病房將不敷使用。

11日伊州新冠住院人數持續增加，現有5042人住院，這些患者中，有951個住在加護病房，404名使用呼吸機，這三個數據都已經寫下該州疫情爆發後的新高。

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