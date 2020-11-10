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新州疫情惡化 單日新增創半年新高

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州一家餐廳，食客在戶外用餐。(美聯社)
新州一家餐廳，食客在戶外用餐。(美聯社)

新州10日公布3877例新增新冠病毒感染確診病例，創下6個月以來新高；單日21人死亡，染疫住院人數1645，也創下5個月新高。第一大城市紐瓦克(Newark)成為疫情中心，市長巴拉卡(Ras J. Baraka)當日宣布三個區域內的所有商業必須在夜間保持關閉。

巴拉卡下令07104、07105和07107這3個郵編內的所有商家，必須在工作日晚9時之前關閉，周末則須在晚10時前關閉，甚至包括藥房在內，「我們要求所有商業關閉，首次違反將被關閉48小時，2次違規關閉2周，再次違規關閉30日，第4次違規吊銷營業執照。」

紐瓦克單日新增病例接近300，病毒傳染率達到19%。該市要求3個郵編內的居民停止運動2周、長期護理機構禁訪客、宗教場所必須戴口罩、進入任何室內需測體溫、感恩節聚會只允許直系親屬、公共場所聚集不得超過10人。

新州的校園傳播情況也在惡化。木橋市(Woodbridge)宣布全市3所高中全部轉為線上教學，4所中學也將遠程教學至11月23日，小學則將視情況自行決定。學區總監Robert Zega拒絕透露確診人數和具體情況，稱校園疫情使原本的雙規教學無法繼續。

新州疫情快速升溫，而州政府的統計僅僅只包括核酸檢測(PCR tests)的確診病例數量。衛生廳傳染病醫學主管Ed Lifshitz表示，如果算上快速抗體檢測的結果，那麼新州單日增加的病例數量還要上升至少10%到20%。

新增病例和住院人數令州長墨菲十分擔憂，「統計數字非常可怕(devastating)，我們目前處於疫情的中心。」衛生廳長Judith Persichilli擔心在第二波疫情來臨之際，居民出現防疫疲勞，強調新州即將進入節日季，室內聚集可能會變得更加致命。

聯邦疾病防治中心(CDC)9日更新「過節指南」，建議民眾在感恩節期間在自己家中用餐，如有客人來則應佩戴口罩、保持社交距離並自帶食物。指南推薦居民進行線上虛擬派對，避免前往別人家中或其他場所。指南網址：https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html。

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