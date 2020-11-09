日增確診連4天破萬 伊州長擴大防疫限制令範圍

伊州長9日將第五、七、八等三個防疫區，列入實施第二級防疫限制措施範圍，第一區則早在10月下旬就開始執行第二級防疫令。(州長辦公室)

伊利諾州疫情 告急，州長普立茲克9日宣布，從11日起，伊州 11個防疫 區中的第五、第七、第八區將進入「三級限制措施」的第二級，包括杜佩琪郡(DuPage County)、肯卡其郡(Kankakee County)、肯恩郡(Kane County)及伊州南部等區，餐館每桌人數將不准超過六人，室內外群聚上限縮減為10人，如果染疫人數持續增加，他不排除再次關閉健身房、美甲美髮或按摩沙龍。

伊州9日新增1萬573個確診病例，累計感染人數已經達到49萬8560個，死亡新增14人，累計死亡人數為1萬210個，該州確診率也來到新高點，達到11.4%。

伊州防疫第一區(北部)因疫情嚴峻，從10月下旬已經開始執行「第二級限制措施」，加上新增的三區，使該州超過三分之一的區域都已經進入「第二級限令」，此階段限制措施，包括餐館必須在每晚11時打烊，不准顧客站立消費，必須預約才能去用餐，群聚人數上限從25人減少到10人。

普立茲克說，假使二級限制令執行14天後情況仍未改善，他不排除實施第三級的限制命令，屆時包括讓健身房、美甲美髮沙龍業再度暫時停業，非必要行業全部改成居家上班，並嚴格限制聚會。

不過，普立茲克重申，目前不會考慮重新執行「居家避疫」(stay-at-home)命令，也暫不計畫關閉餐館戶外用餐，但他也說，不保證未來兩周、三周後，這些計畫是不是會改變。

他表示，伊州南部(第五區)現在確診率達 11.5%，第七與第八區，確診率更高達13%，而根據來自科學家、醫學界的預測，進入冬季後，新冠確診將大幅增加，加上地方政府執行防疫措施不力，都讓人對未來幾周的疫情非常擔憂。

衛生廳廳長伊吉克說，很多民眾沒有遵守戴口罩、勤洗手、保持社交距離的規定，是導致現在疫情失控的主要原因，她也提到，有幾種疫苗已經在研發，但部分疫苗研發仍需經過嚴密的評估，真正落實施打還有一段時間。