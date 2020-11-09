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伊州疫情失控？華裔州眾議員確診 日增染疫數連連破萬

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州華裔眾議員馬靜儀。(特派員黃惠玲/攝影)
伊州華裔眾議員馬靜儀。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州新冠疫情持續多日新增萬名確診病例，該州華裔州眾議員馬靜儀也確診感染，馬靜儀8日透過臉書公布自己確診信息，由於她之前曾出席多場社區活動，她因此呼籲曾與她接觸過的民眾，密切留意自己是否出現病徵並最好盡快接受檢測；除馬靜儀染疫外，伊州州長普立茲克與庫克郡郡普瑞科溫可也分別因所參與會議有人確診、員工感染等，而自行居家隔離中。

馬靜儀在臉書發文說，她5日下午開始出現新冠病毒的徵兆，包括乾咳、間歇性咳嗽、疲勞、肌肉酸痛、發冷及可能發燒，當時她馬上補充水分、休息，並在6日前往接受檢測，接著自我隔離等待檢測結果。

8日她拿到檢測報告，結果病毒反應呈現陽性，馬靜儀立刻通知過去幾天她曾接觸過的任何人，並鼓勵他們自我隔離、接受檢測，她提醒，如出現症狀或曾與檢測陽性的新冠患者接觸，每一個人都應遵守戴口罩、保持安全距離、勤洗手的防疫措施，盡到減少疫情擴散的責任，同時更應該限制社交群聚，尤其避免在家中聚會。

她說，經過休息後，她的症狀已經好轉，接下來將待在家中透過網路繼續為社區服務，而她位於35街與亞珠街口的辦公室則會繼續開放。

普瑞科溫可辦公室8日下午宣布，因庫克郡郡府一名員工確診，雖然她沒有出現任何症狀，但保險起見，已經立即接受新冠病毒檢測，並即起在家隔離等待結果。

州長普立茲克這幾天也居家隔離，因他日前出席一場由伊利諾州餐飲協會(Illinois Restaurant Association)的會議後，有一名與會者確診染疫，儘管州長已經受測且結果為陰性，但他這周將居家隔離確保安全，這也是普立茲克在疫情爆發後，第三次因為曾接觸過感染者而自我隔離。

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