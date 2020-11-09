麻州周末罕見地震 10家庭房屋損壞撤離

麻州海岸8日上午發生3.6級地震。(取自麻州緊急事務署推特)

據麻州 紅十字會報告，麻州海岸8日上午發生地震 ，多個住宅房屋被震壞，預計10個家庭流離失所；不過，目前暫沒有人員受傷報告，也沒有引發海嘯危險。此次地震是新英格蘭地區至少57年以來紀錄最高震級地震。

據美國地質調查局(USGS)報告，8日上午9時10分發生3.6級地震，震中在禿鷹灣(Buzzards Bay)區域，靠近麻州達特茅斯鎮。最初，USGS報告震級高達4.2級，後下調到4.0級，其後再次下調到3.6級。

麻州多地，從鱈魚角、波士頓 到春田市都有居民感受到搖晃。羅德島、康州和新罕布夏州也有居民感受到地震。

麻州紅十字會稱，由於地震造成結構性損壞，位於新貝德福德(New Bedford)鎮的三個住宅需撤離，有10個家庭共22人流離失所。這些房屋物業正在與紅十字會合作，為居民提供住宿支持。

該鎮消防局報導，位於Crapo街兩處房屋煙囪完全塌陷，不得不關閉煤氣，附近另一處六戶家庭房屋出現一氧化碳洩露，燃氣服務也不得不關閉。

波士頓學院研究天文台科學家說，未來幾天可能會有餘震，但預計潛在餘震震級不會比周日地震更大。

麻州緊急事務署(MEMA)提醒居民檢查自家房屋煙囪和地基是否破壞，及家中是否出現一氧化碳外洩等。