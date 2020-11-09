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深秋高溫破紀錄！連續6天70度 芝華埠重現久違人潮

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
連續多天高溫，使芝加哥華埠廣場重現疫情前的消費人潮。(特派員黃惠玲/攝影)
連續多天高溫，使芝加哥華埠廣場重現疫情前的消費人潮。(特派員黃惠玲/攝影)

連續多天的高溫，讓大芝加哥地區民眾意外享受了難得的深秋溫暖天氣，芝市區及華埠因此出現久違的人潮，不過，國家氣象局表示，這波11月以來長達六天高溫都超過華氏70度的天氣，已經打破歷史紀錄，不過，這波暖流預測持續到10日告一段落，當晚氣溫將開始下降，11日起白天最高溫將跌回季節性的正常溫度約50多度。

國家氣象局表示，一般而言，芝加哥11月如果出現70度高溫天氣的話，大概都只有一天，氣象資料顯示，上次芝加哥在深秋季節連續出現六天氣溫超過70度，是在1950年的10月27日到11月1日，而這次時間更延後到從4日起持續到9日。

此外，氣象局說，有史以來芝加哥深秋高溫70度延續最多天的紀錄，是在1989年10月24日到30日締造，不過，由於這波暖流預測會到10日，因此有很大可能追平上述記錄。

除了高溫持續多日外，芝加哥4日高溫為74度，與史上同日最高溫紀錄相同，6日下午3時15分於歐海爾機場觀測站測得74度高溫，比芝加哥1978年的同日高溫紀錄75度低了一度，而8日最高溫76度，則打破史上同日原來的最高溫73度。

氣象專家柏克(Kevin Birk)說，冷鋒夾雜每小時最高風速45哩的大風，預期11日橫掃芝加哥，氣溫將回到50多度，也是平常這段時期的正常溫度。

周末高溫也使大批民眾紛紛把握入冬前的難得溫暖天氣湧向戶外，包括芝加哥密西根湖畔的騎車、走路與慢跑的人一波接一波；華埠商圈也出現久違的消費人潮，這對剛受到伊利諾州禁止堂食打擊的餐飲業來說，無疑是一大振奮。

不過，包括芝城在內的伊州疫情持續惡化，過去三天該州新增新冠確診人數持續破萬，部分民眾對這幾天街頭巷尾到處都有群眾聚集感到憂心，住在華埠廣場旁公寓的Eric說，「雖然都在戶外活動，但人多很難保持安全距離，擔心很快伊州又將出現新的感染高峰」。

連續多天高溫，使芝加哥華埠廣場重現疫情前的消費人潮。(特派員黃惠玲/攝影)
連續多天高溫，使芝加哥華埠廣場重現疫情前的消費人潮。(特派員黃惠玲/攝影)
連續多天高溫，芝加哥民眾蜂擁而出。(特派員黃惠玲/攝影)
連續多天高溫，芝加哥民眾蜂擁而出。(特派員黃惠玲/攝影)

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