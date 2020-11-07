共和黨控密西根計票違規「毫無根據」 州務卿逐條駁斥

川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州 州務卿辦公室對共和黨 全國委員會主席麥克尼爾(Ronna McDaniel's)稱該州選票計算錯誤說法，提出強烈譴責，州務卿辦公室發表一份冗長聲明逐條駁斥各種指控，並稱麥克尼爾說法「錯誤」且「毫無根據」。

非官方統計顯示，白登在密西根州獲得的選票，高出川普14萬6000張，遠遠多出2016年川普小贏柯林頓1萬704張的紀錄。

●共和黨指控缺乏證據

根據密西根當地媒體Mlive報導，州務卿辦公室的聲明表示，密州與全美共和黨高層6日下午指控，在民主黨官員的監看下，奧克蘭德郡(Oakland County)及底特律地區開票期間，有人企圖「可恥」的阻擋共和黨人當選，還指稱之前密州安特里姆郡(Antrim County)的選票計算不正確，不過，共和黨沒有提供證據來證實這些說法。

●底特律計票中心一切透明

對於底特律計票中心的情況，州務卿辦公室聲明指出，正如底特律官員所說，兩黨數百名監票者(challengers)整個下午到晚上都在缺席選票記票中心內，即使一些人離開，中心內也一直保持許多兩黨監票人在場，此外，計票中心一些窗戶被覆蓋，是要防止計票中心外面的人拍攝計票板上的個人信息，其他窗戶則都沒有遮住，以確保作業透明。

州務卿辦公室的聲明也呼應了底特律選舉顧問、密西根州前選舉主任湯馬斯(Chris Thomas)的評論，湯馬斯6日說，這些提出指控者不了解密西根的選舉過程，「所描述的情形，實際上就是展示了消除錯誤的流程」。

湯馬斯說，有關缺席選票計票中心的情況是當時工作人員發現一些選票信封，無法掃描歸類到「選民缺席選票名單」(Absent Voter Poll List)，因此正從「合格選民檔案」(Qualified Voter File, QVF)檢視，試圖找出問題所在。

他表示，工作人員掃描選票信封後，需輸入信封上顯示收到選票日期，然後再點擊「保存」鍵，這些步驟完成後，電腦螢幕上應該會顯示所有步驟已經完成，但當時螢幕卻沒有這樣顯示，監督主管因此告訴工作人員使用QVF檢查信封，如果發現有錯誤，就手動輸入收到選票日期，然後點擊「保存」，這樣選票就會列入缺席投票 名單內處理並計算。

湯馬斯說，這些選票都不是大選日晚上8時之後才收到的，其中絕大多數都是在大選前一天(2日)收到的，絕對沒有8時以後收到的選票還列入計算的情形。

他表示，這些處理過程，全部都經過與多位共和黨監票者討論並展示，當場大家也都決定不會對這些選票提出挑戰，湯馬斯說，「負責任的官員應避免在沒有核實信息的情況下，詆毀選舉過程」。

麥克尼爾與密西根共和黨主席考克斯(Laura Cox)6日共同在奧克蘭郡舉辦記者會，他們表示，對於密西根的選舉計票沒有信心，考克斯說，共和黨已經拿到數百份報告，其中包括一位吹哨者的信息，這些資料都已經送到密州東區的聯邦檢察官辦公室。

●安特里姆郡軟體曾忘更新 但票數正確且從未人工計票

考克斯還提到，安特里姆郡的計票軟體在大選日出錯導致得票統計錯誤，最後該郡只得重新以人工計票，州務卿辦公室解釋，該情況是因為工作人員的「意外錯誤」造成，該名工作人員沒有更新用於收集投票機數據與報告的軟體。

聲明說，設備與軟體都沒有出現故障，所有的選票也都正確的列入表格，州務卿辦公室指出，該郡書記官為了使用選舉管理系統軟體，將所有表格上的票數加總，以便提出非官方的選舉結果，雖然所有表格上的票數都是正確的，但卻因書記官沒有更新軟體，導致加總過程中因此沒有出現正確數字，但這項錯誤已經很快發現且更正。

聲明中說，所有指控該郡必須以人工重新計票的說法「完全虛假」。

●奧克蘭郡羅徹思特西爾斯市書記官：絕對沒有2000票算錯的事件

至於麥克尼爾指控奧克蘭郡羅徹思特西爾斯市(Rochester Hills)將2000張共和黨人的選票算到民主黨候選人身上的情況，該市書記官巴頓(Tina Barton)表示，該說法絕對是不正確的，沒有任何選票錯誤計算，更沒有2000張選票算錯的事情發生，她並特別發佈一段影片解釋，「作為一名共和黨人，這種故意錯誤描述破壞選舉過程的作法，讓我感到不安」。