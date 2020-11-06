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選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

兩關鍵州遭逆轉 川普推特發長文主攻賓州

意圖襲擊賓州計票中心 警費城逮捕兩持槍維州男子

記者張筠／維州報導
6日，大批民眾在賓州會展中心(Pennsylvania Convention Center)外面抗議示威。(美聯社)
6日，大批民眾在賓州會展中心(Pennsylvania Convention Center)外面抗議示威。(美聯社)

美國總統大選計票仍在繼續，結果未定，關鍵的賓州形勢在6日逆轉，民主黨白登的得票領先於川普，而5日夜晚，兩名持槍男子意圖攻擊負責計票的賓州會展中心(Pennsylvania Convention Center)，被費城警方逮捕，警方表示，這兩名男子是來自維吉尼亞州的川普支持者。

原先川普在賓州的得票領先優勢於6日被民主黨對手白登趕超，川普6日接連發推文批評賓州州長以及賓州最高法院處理郵寄選票的方式，在推特上「砲轟」賓州。

而就在賓州選情逆轉前，費城警方5日夜晚逮捕兩名意圖持槍襲擊賓州會議中心的維吉尼亞男子，警方表示當晚收到線索，稱一輛銀色悍馬車(Hummer)載有持槍民眾從維吉尼亞州出發至費城，計畫襲擊負責計票的賓州會展中心。

費城警方5日晚10時30分許，在該市北13街200號附近發現該銀色車輛，隨後發現兩名持手槍試圖攻擊會展中心的男子，逮捕調查後確認，該車輛還有他們帶的一把AR-15來福步槍。

警方表示，目前這兩名男子已被拘留接受調查，他們擁有維吉尼亞州的持槍證，但警方指賓州不認可此證件。

聯邦調查局(FBI)表示，已和賓州、費城警方協作調查，避免更多威脅公眾安全的事件發生。

目前川普團隊仍在極力阻止賓州繼續計票，批評賓州接受遲到選票，限制共和黨人監票權利，無視憲法。

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