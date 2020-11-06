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「我的選票去哪了」維州官員：計票仍在持續 籲民勿急

記者張筠／維州報導
維州選舉官員稱，預計未來幾日州選舉廳將更新選民的「投票紀錄」呼籲民眾不要心急。（記者張筠 / 攝影）
維州選舉官員稱，預計未來幾日州選舉廳將更新選民的「投票紀錄」呼籲民眾不要心急。（記者張筠 / 攝影）

近日不少維州選民在社交媒體上掀起「#我的選票去哪了」的討論，表示大選日已結束，但在州選舉廳官網上的「投票紀錄」(voter history)中卻沒有看到「2020年總統大選」一項，有選民質疑計票過程，也有人擔憂自己的選票被寄丟或沒被計算，對此維州選舉廳表示，由於計票工作仍在進行，州選舉廳數據尚未更新，一旦各郡計票完成，選民投票紀錄預計在未來幾天會更新。

維州不少選民在推特等社交平台上參與「#我的選票去哪了」(#whereismyvote)討論，表示投票通道已關閉，但州選舉廳官網上的個人投票紀錄還沒更新，紛紛質疑郡府和州府選舉機構的計票作業，也有人擔憂自己的選票沒寄成功，批評今年大選過程混亂不堪。

維州選舉廳回應稱，由於各郡計票工作仍在進行，且郡選舉局將數據傳輸到州選舉廳需大量作業，因此多數選民的投票紀錄都還未更新，一旦各郡的選票認證並計算完畢，州選舉廳的數據就會更新。

州選舉官員稱，郡府向州府傳輸數據的截止日在下周二，因此預計未來幾日選民就能在官網「投票紀錄」一欄中看到「2020年總統大選」一項出現，選舉官員呼籲民眾不要心急，近日也避免再撥打投訴或抱怨電話，影響計票進度。

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