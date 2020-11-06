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新冠確診日增近萬 伊州州長：疫情非常嚴重

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州州長普立茲克呼籲各地方政府加強監督違反防疫規定的居民、商家。(州長臉書)
伊州州長普立茲克呼籲各地方政府加強監督違反防疫規定的居民、商家。(州長臉書)

伊利諾州5日新增新冠病例高達9935個，創下疫情爆發以來新高，死亡人數新增97人，也是6月4日以來最多人死亡的單日記錄，全州就醫的新冠患者也增加了一倍，州長普立茲克警告，目前疫情邁入「恐怖里程碑」，如果情況持續惡化，他不排除宣布更嚴格的防疫命令，包括恢復第二或第二階段的「重啟經濟禁令」。

此外他也大聲疾呼各地方政府確實監督執行禁止堂食規定，避免疫情陷入更黑暗道路。

普立茲克說，5日該州新增97名死亡人數達到6月4日(115人)以來的新高，其中庫克郡佔了31人，而新增染疫人數近萬，比第一波疫情高峰的五月份單日新增4015人確診，高出一倍多，情勢不容樂觀。

普立茲克希望所有伊州人理解「情況非常嚴重」，衛生廳已經在考慮進一步緊縮現行的開放措施。

伊州已連續第九天日增病例超過6000例，到5日為止，該州累計染疫人數達44萬7941人，死亡人數也破萬；此外，全州過去七天的確診率從上周的6.9%增加到9.1%，檢測量方面，目前平均每天檢測8萬2000人。

住院人數也呈現加劇趨勢，伊州醫院目前平均有3400人因為新冠住院，10月初這個數字只有1500人，在此同時，加護病房與使用呼吸機人數也同樣上升。

普立茲克說，在他宣布新一波的限制命令前，他希望大家一起負起防疫責任，他警告，如果各地方政府不配合執行禁令，仍舊放任餐館開放堂食，不管制民眾參加或舉辦派對，也不強制民眾戴口罩，那麼情況絕對會越來越糟。

衛生廳廳長伊吉克重申，民眾應避免跟往年一樣大肆舉行歲末節日團聚或餐會，她建議今年感恩、耶誕、新年都改成雲端團聚，以有效減少感染傳播。

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