費城計票曾暫停 川白支持者對峙

川普 團隊要求聯邦最高法院介入計票作業，推翻賓州 接受選舉日後接受郵寄選票的決定。費城詢問報報導，費城市曾對法院允許川普團隊監督員，對任何計票桌6呎以內進行查看的裁決上訴，導致計票過程暫停約2小時。

市政府發言人Mike Dunn承認曾有暫停，「在市政府提出上訴後，計票工作恢復，並完全按照法律進行。」市議員Helen Gym說，川普團隊和支持者企圖製造陰謀論，但事實上計票過程沒有任何問題產生。

川普團隊監督員此前投訴無法靠近計票桌，「離得太遠」；法官Christine Fizzano Cannon裁決監督員有權以任何角度查看每一個計票桌；該裁決對兩黨監督員都有效。

在負責開票 的賓州會展中心(Pennsylvania Convention Center)外，大約50名川普支持者5日與200名反對者對峙。支持者打出「停止作弊」、「對不起，投票已經結束了」等口號；反對者則喊「清點每一票！」，也打出黑人命也是命(BLM)標語。

賓州開票作業持續進行，川普領先白登的幅度也在縮小。截至美東時間5日下午4時，美聯社報告賓州開票進度88%，川普以50.2%暫時領先白登的48.7%。